Νέο Δελχί: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες από κατάρρευση οροφής στο αεροδρόμιο

Σοκάρουν οι εικόνες έρχονται από το Νέο Δελχί όπου μετά από την κατάρρευση οροφής στο αεροδρόμιο.

Από την κατάρρευση της οροφής στο αεροδρόμιο στο Νέο Δελχί ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ υπάρχουν και τραυματίες.

Αιτία για την κατάρρευση ήταν οι σφοδρές βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι τις αρχές να ακυρώνουν πτήσεις από έναν τερματικό σταθμό, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, αλλά κι αναφορές των ΜΜΕ.

Ένα τμήμα του θόλου κατέρρευσε στο τμήμα των αναχωρήσεων στο τερματικό 1 του αεροδρομίου στο Νέο Δελχί στις πέντε το πρωί (τοπική ώρα), όπως ανέφερε μία ανακοίνωση του αεροδρομίου που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ.

#DelhiRains



Heavy rains in New Delhi, roads are waterlogged.



Horrible picture from Delhi Airport where roof collapse has killed one person and 6 injured.



Flight operations are cancelled at Terminal 1 till 2 PM. pic.twitter.com/YHL2deKSpm