Ο 13χρονος Άνταμ Τολέντο δέχτηκε σφαίρα στο στήθος. Τον πυροβόλησε αστυνομικός κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Όλα έγιναν στις 29 Μαρτίου στο Σικάγο.

Η αστυνομία του Σικάγο υποσχέθηκε να δώσει στη δημοσιότητα το video από τη στιγμή που το 13χρονο αγόρι έπεσε νεκρό από πυρά αστυνομικού. Ενός αστυνομικού το όνομα του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη, σχεδόν μια εβδομάδα μετά το τραγικό περιστατικό.

Όλα έγιναν στις 29 Μαρτίου, στις 02:30 τα ξημερώματα στο Λιτλ Βίλατζ, συνοικία στο Γουέστ Σάιντ, σύμφωνα με την γενική αστυνομική διεύθυνση του Σικάγου (CPD).

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι ο 13χρονος ήταν οπλισμένος με πιστόλι και πως οι αστυνομικοί άρχισαν να καταδιώκουν τον έφηβο και έναν νεαρό άνδρα διότι είχαν ειδοποιηθεί πως στην περιοχή ακούστηκαν πυρά.

Officers observed two subjects in a nearby alley, one subject fled on foot which resulted in an armed confrontation. One subject shot and killed. 2nd subject in custody. Gun recovered on scene. COPA investigating. #ChicagoPolice pic.twitter.com/bn7o2deAGS