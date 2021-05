Νέο θρίλερ σε εξέλιξη στο Μινσκ της Λευκορωσίας, αυτή την φορά με ένα αεροπλάνο της Lufthansa. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters λίγο πριν απογειωθεί η πτήση από το Μινσκ προς την Φρανκφούρτη το πλήρωμα ενημερώθηκε ότι υπάρχει απειλή για βόμβα. Μάλιστα οι αρχές της Λευκορωσίας υποστήριξαν ότι η απειλή για βόμβα υπήρξε μέσω email.

Οι επιβάτες κατέβηκαν όλοι από το αεροπλάνο όπως και οι αποσκευές.

Το αεροσκάφος της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας Lufthansa πραγματοποιούσε την πτήση LH1487 με προορισμό την Φρανκφούρτη.

«Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του εθνικού αεροδρομίου έφθασε το μήνυμα από άγνωστα άτομα που έγραφαν ότι προτίθενται να προβούν σε τρομοκρατική ενέργεια στην πτήση LH1487 της αεροπορικής εταιρείας Lufthansa Μινσκ – Φρανκφούρτη. Η αναχώρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 14:20 (ώρα Ελλάδας)» αναφέρεται στην ανακοίνωση του αεροδρομίου του Μινσκ.

"On the situation with #Lufthansa plane: all luggage was unloaded and taken away, passengers were returned to the airport from the plane."

Via @Motolko#StandWithBelarus #Belarus pic.twitter.com/lGvCJtvSNN