Νέος πληθυσμός από τα σπανιότερα ψάρια του κόσμου εντοπίστηκε στις ακτές της Τασμανίας

Τα χερόψαρα είναι ενδημικά ψάρια και ζουν στην Αυστραλία. Μπορεί να μεγαλώσουν έως και 15 εκατοστά. Μετακινούνται με έναν αργό ξεχωριστό τρόπο, χρησιμοποιώντας τα δύο πτερύγια που έχουν στα πλευρά τους για να «βαδίσουν» μέσα στο νερό, παρά για να κολυμπήσουν. Ειδικά το κόκκινο χερόψαρο μπορεί να φθάσει τα 9 εκατοστά.

We have discovered a new population of one of the world's rarest fishes! Red handfish (Thymichthys politus) are only found around SE Tas, and were only known from 1 single population.. until now!! pic.twitter.com/5Rl7l5xLJS

