Νιγηρία: Τα νερά της πλημμύρας σάρωσαν ζωολογικό κήπο με αποτέλεσμα να βγουν έξω κροκόδειλοι και φίδια

Τα νερά από τις πλημμύρες που πλήττουν τη Νιγηρία σάρωσαν και έναν μεγάλο ζωολογικό κήπο. Αποτέλεσμα ήταν κροκόδειλοι και φίδια να διαφύγουν στα γύρω χωριά.

Οι Αρχές της Νιγηρίας προειδοποίησαν την Τρίτη (10.09.2024) τους κατοίκους ότι κροκόδειλοι και φίδια διέφυγαν από έναν μεγάλο ζωολογικό κήπο μετά τις πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο τμήμα της αφρικανικής αυτής χώρας.

Το 80% των άγριων ζώων που φιλοξενούνταν στον Ζωολογικό Κήπο Σάντα Κιαρίμι, όπως λιοντάρια, βουβάλια και στρουθοκάμηλοι, παρασύρθηκαν από τα νερά και πνίγηκαν. Όμως «κάποια επικίνδυνα ζώα, όπως κροκόδειλοι και φίδια, μεταφέρθηκαν στις κοινότητές μας», ανέφεραν οι αρχές της Πολιτείας Μπόρνο, προτρέποντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Οι πλημμύρες ξεκίνησαν όταν ένα φράγμα υπερχείλισε λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης. Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η καταστροφή έπληξε και άλλες υποδομές στην πόλη Μαϊντουγκούρι, όπως το ταχυδρομείο και ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, ανέφερε το γραφείο του προέδρου της Νιγηρίας Μπόλα Τινούμπου. Η προεδρία κάλεσε τους κατοίκους να εκκενώσουν τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.

«Ο πρόεδρος Τινούμπου εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στην κυβέρνηση και τον λαό της Πολιτείας, ιδιαίτερα στις οικογένειες που έχασαν τα μέσα επιβίωσής τους λόγω της καταστροφής που προκλήθηκε από την υπερχείλιση του Φράγματος Αλάου», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας ότι θα καλυφθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες των πληγέντων.

Από τις πλημμύρες στη βορειοανατολική Νιγηρία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 49 άνθρωποι τον περασμένο μήνα. Το 2022, οι νεκροί από τις πλημμύρες έφτασαν τους 600.