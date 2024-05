Νικι Χέιλι: Φωτογραφίζεται καθώς γράφει τη φράση «αποτελειώστε τους» πάνω σε ισραηλινή οβίδα

Τη φράση «αποτελειώστε τους» έγραψε πάνω σε ισραηλινή οβίδα η πρώην υποψήφια για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων ενόψει των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου , Νίκι Χέιλι.

Η Νίκι Χέιλι φωτογραφήθηκε καθώς έγραφε την επίμαχη φράση στην οβίδα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, στιγμιότυπο που δημοσιοποίησε μέσω X ισραηλινός βουλευτής.

Ο βουλευτής Ντάνι Ντάνον, ο πρώην πρεσβευτής της χώρας του στον ΟΗΕ, συνόδευσε τη Νίκι Χέιλι, επίσης πρώην πρεσβεύτρια στον ΟΗΕ, κατά την επίσκεψή της κοντά στα σύνορα.

«‘Αποτελειώστε τους!’, αυτό έγραψε η φίλη μου η πρώην πρεσβεύτρια», ανέφερε ο Ντάνι Ντάνον εν είδει λεζάντας πάνω από φωτομοντάζ στο οποίο, μεταξύ άλλων, η Ρεπουμπλικανή εικονίζεται σε βαθύ κάθισμα καθώς γράφει κάτι με μαρκαδόρο πάνω σε οβίδα. Έγραψε επίσης τη φράση «η Αμερική αγαπά το Ισραήλ πάντα», αντικαθιστώντας τη λέξη «αγαπά» με καρδούλα

Η κυρία Χέιλι δεν διευκρίνισε σε ποιους αναφερόταν το «τους». Ο κ. Ντάνον άφησε εμμέσως πλην σαφώς να εννοηθεί πως αφορούσε τον στρατιωτικό βραχίονα του λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολά.

“FINISH THEM!

America ❤️ Israel always”



Thank you @NikkiHaley! pic.twitter.com/iLmm92yftC