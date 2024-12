Νήσοι Βανουάτου: Σεισμός 7,3 Ρίχτερ – Ισοπεδωμένα κτήρια και μαρτυρίες για νεκρούς

Ένας σεισμός 7,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (17.12.2024) στις νήσους Βανουάτου, ενώ παράλληλα εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό, που ήρθη λίγη ώρα αργότερα.

Ο σεισμός, που αρχικά εκτιμήθηκε πως ήταν 7,4 βαθμών, προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κτήρια στην πρωτεύουσα των Βανουάτου – την Πορτ Βίλα -, ανάμεσά τους στις πρεσβείες των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με βίντεο που επαλήθευσαν το Γαλλικό Πρακτορείο και το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο AFP πως είδε πτώματα στην Πορτ Βίλα, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες.

Οι αρχές στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσαν πως πλέον δεν θεωρούν πως υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσει τσουνάμι, όπως και οι αρχές στο Γκουάμ και στην Αμερικανική Σαμόα.

#BREAKING A powerful 7.4 magnitude earthquake struck Vanuatu on December 17, 2024, causing damaged US Embassy Initial reports indicate significant damage to infrastructure, homes, and buildings. #earthquake #Vanuatu pic.twitter.com/MlPdnPBM74

Lots of damage in Port Vila, Vanuatu.

A small tsunami of 1 meter wave reached Port Vila, it was adviced to move to higher ground.

Many reports of landslides in Vanuatu. pic.twitter.com/cS8iTYAJaq