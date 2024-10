Νόμπελ Φυσικής: Στους καθηγητές Τζον Χόπφιλντ και Τζέφρι Χίντον

Στους καθηγητές Τζον Χόπφιλντ (John Hopfield) και Τζέφρι Χίντον (Geoffrey Hinton) απονεμήθηκε το Νόμπελ Φυσικής 2024 όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης (8.10.24) η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών για τις ανακαλύψεις που έδωσαν τη δυνατότητα της μηχανικής μάθησης στο πλαίσιο των νευρωνικών δικτύων.

Ο Τζον Χόπφιλντ που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον και ο Τζέφρι Χίντον από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο βραβεύτηκαν για θεμελιώδεις ανακαλύψεις και εφευρέσεις που επιτρέπουν τη μηχανική μάθηση με τεχνητά νευρωνικά δίκτυα.

«Οι δύο βραβευθέντες με το φετινό Νόμπελ Φυσικής χρησιμοποίησαν τα εργαλεία της Φυσικής για να αναπτύξουν μεθόδους που βρίσκονται στην βάση των σημερινών ισχυρών συστημάτων αυτόματης εκμάθησης», αναφέρεται στην ανακοίνωση της επιτροπής του βραβείου.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορώνων (1,1 εκατ. δολάρια), το οποίο θα μοιραστούν οι δύο νικητές.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Physics to John J. Hopfield and Geoffrey E. Hinton “for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks.” pic.twitter.com/94LT8opG79