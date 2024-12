Ρωσία: Βρέθηκε νεκρός υψηλόβαθμο στέλεχος της αμυντικής βιομηχανίας – «Τον σκότωσαν Ουκρανοί πράκτορες»

Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών συνεχίζουν να εκτελούν αποστολές στην Ρωσία, για να εξουδετερώσουν υψηλόβαθμα στελέχη και αξιωματικούς που συμμετέχουν ενεργά στον πόλεμο, υπηρετώντας σε σημαντικές θέσεις.

Στελέχη της στρατιωτικής υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν σήμερα (12.12.2024) ότι ο Μιχαήλ Σάτσι, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας, δολοφονήθηκε στην Ρωσία, αφού εντοπίστηκε νεκρός από τις αστυνομικές αρχές της Μόσχας.

Ο Μιχαήλ Σάτσκι φέρεται να είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή και ρόλο τόσο στον εκσυγχρονισμό των πυραύλων cruise τύπου Kh-59 και Kh-69, όσο και στην κατασκευή νέων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και drones, που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τις ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Ουκρανίας. Προσοχή σκληρές εικόνες:

‼️ BREAKING: A top official who was engaged in modernization of cruise missiles has been eliminated in Moscow



Mikhail Shatsky, the Deputy Chief Designer of the KB “Mars” design bureau and Head of the Software Department, was killed in Moscow. He was involved in modernizing Kh-59… pic.twitter.com/7DNezaoQoS