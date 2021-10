Στους David Card, Joshua D. Angrist και Guido W. Imbens απονεμήθηκε το Νόμπελ Οικονομίας για το 2021.

Το φετινό Νόμπελ δόθηκε κατά το ήμισυ στον Ντέιβιντ Καρντ και από κοινού στους Τζόσουα Άνγκριστ και Γουίντο Ίμπενς.

BREAKING NEWS:

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn