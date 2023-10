Οι Μούντζι Γκ. Μπαουέντι, Λούις Ι. Μπρους και Αλεξέι Εκίμοφ, τρεις ερευνητές που εργάζονται στις ΗΠΑ, τιμήθηκαν με το φετινό βραβείο Νόμπελ Χημείας.

Το επίτευγμα της ανακάλυψης των κβαντικών κουκκίδων, νανοσωματιδίων με ιδιαίτερες ηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητες είναι ο λόγος που οι τρεις διακεκριμένοι επιστήμονες θα λάβουν το βραβείο Νόμπελ Χημείας.

Τα νανοσωματίδια και οι κβαντικές κουκκίδες χρησιμοποιούνται στα φώτα Led και τις οθόνες των τηλεοράσεων και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να καθοδηγήσουν χειρουργούς στην αφαίρεση καρκινικών ιστών, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Chemistry to Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus and Alexei I. Ekimov “for the discovery and synthesis of quantum dots.” pic.twitter.com/qJCXc72Dj8