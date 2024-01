Από σφοδρή κακοκαιρία πλήττονται οι σκανδιναβικές χώρες όπου επικρατούν πολικές θερμοκρασίες, ενώ τα πάντα έχουν καλυφθεί από τα χιόνια.

Οι καταστάσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι κάτοικοι των σκανδιναβικών χωρών είναι πρωτόγνωρες την ώρα που τα χιόνια καθιστούν αδύνατες τις μετακινήσεις.

Κύμα ψύχους πλήττει τη βόρεια Ευρώπη εδώ και μερικές ημέρες, με θερμοκρασία ρεκόρ -43,6 βαθμούς Κελσίου να καταγράφεται στη βόρεια Σουηδία την Τετάρτη. Πρόκειται για τη χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί εδώ και 25 χρόνια τον μήνα Ιανουάριο στη χώρα.

Στη νότια Νορβηγία, η έντονη χιονόπτωση έχει κάνει τραγική τη ζωή των κατοίκων. Στο Γκρίμσταντ, 275 χιλιόμετρα νότια του Όσλο, τα σχολεία έκλεισαν την Πέμπτη, ενώ γίνονται προσπάθειες να απομακρυνθούν τεράστιοι όγκοι χιονιού.

Κάποιοι δεν μπορούν να μπουν ή να βγουν από τα σπίτια τους.

🙀 In cities in southern Norway, schools were closed until the end of the week due to the effects of snowfall. More than a meter of snow fell there, people had to actually dig a way out of their houses and look for cars under the snowdrifts👀🥶🥶 pic.twitter.com/aBRbso9is0