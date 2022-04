Ένα όχημα που συμμετείχε σε έκθεση αυτοκινήτων στο Όσλο της Νορβηγίας παρέσυρε το πλήθος των επισκεπτών, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι έξι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Η αστυνομία δεν διευκρίνισε την κατάστασή τους, ούτε έδωσε περισσότερα στοιχεία για τα αίτια του ατυχήματος.

Σύμφωνα με νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, οι έξι τραυματίες είχαν τις αισθήσεις τους μετά το ατύχημα, το οποίο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης, σε έναν χώρο στάθμευσης.

Σε πλάνα από βίντεο διακρίνεται ένα αυτοκίνητο να κάνει όπισθεν με μεγάλη ταχύτηα και ο οδηγός φαίνεται να χάνει τον έλεγχο και να πέφτει στους θεατές, που παρακολουθούσαν όρθιοι στην άκρη του πάρκινγκ.

