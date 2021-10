Ο δράστης της επίθεσης με τόξο, που έγινε το βράδυ της Τετάρτης (13/10), στη Νορβηγία είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Ο 37χρονος – όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ – είχε συλληφθεί και υποβληθεί σε πολύωρη ανάκριση το 2020.

Η επίθεση στην πόλη Κονγκσμπέργκ, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων δύο, «ξύπνησε» μνήμες από την πολύνεκρη επίθεση που σημειώθηκε το το 2011 από τον ακροδεξιό Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC, ο 37χρονος, που επιτέθηκε με τόξο και βέλη εναντίον πολιτών στην πόλη Κονγκσμπέργκ το βράδυ της Τετάρτης (13/10), ήταν Δανός πολίτης και είχε ασπαστεί το Ισλάμ.

«Πρόκειται για έναν άνδρα που είχε προσηλυτιστεί στο ισλάμ», δήλωσε ο Όλε Μπρέντρουπ Σέβερουντ, επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας της Νορβηγίας στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Υπήρχαν φόβοι για προηγούμενη ριζοσπαστικοποίηση», πρόσθεσε ο ίδιος, διευκρινίζοντας ότι οι φόβοι αυτοί χρονολογούνταν από το 2020 και νωρίτερα.

«Ερευνούμε για να επιβεβαιώσουμε ότι ο άνδρας ενήργησε μόνο του, δεν έχουμε πληροφορίες για το αντίθετο, όμως συνεχίζουμε τις έρευνες για να είμαστε απολύτως βέβαιοι», τόνισε ο Μπρέντρουπ Σέβερουντ.

