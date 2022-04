Η Νορβηγία θα ακολουθήσει τα βήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και δεν είναι μέλος της, και θα κλείσει με τη σειρά της όλα τα λιμάνια της για τα ρωσικά σκάφη, εκτός από τα αλιευτικά, ανακοίνωσε σήμερα η νορβηγική κυβέρνηση.

Από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, η σκανδιναβική χώρα υποστήριξε, συχνά με λίγη καθυστέρηση, σχεδόν το σύνολο των κυρώσεων που έχουν αποφασίσει οι “27” απέναντι στη Ρωσία.

Σήμερα το Όσλο ανακοίνωσε ότι θα θέσει σε εφαρμογή έναν πέμπτο γύρο κυρώσεων που αποφασίστηκε στις 7 Απριλίου από την ΕΕ.

Οι τελευταίες περιλαμβάνουν επίσης μια απαγόρευση μεταφοράς προϊόντων διά ξηράς (εκτός ορισμένων εξαιρέσεων) από τη Ρωσία μέσω του Στόρσκογκ, του σημείου διέλευσης ανάμεσα στις δύο χώρες που μοιράζονται σύνορα στην Αρκτική.

Η απαγόρευση των σκαφών που φέρουν ρωσική σημαία να αγκυροβολούν στα νορβηγικά λιμάνια θα τεθεί σε ισχύ στις 7 Μαΐου και δεν θα αφορά τα αλιευτικά σκάφη, πολλά από τα οποία ξεφορτώνουν την ψαριά τους στη Νορβηγία, ούτε το Σβάλμπαρντ.

