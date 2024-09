Νότια Αφρική: 39χρονη εγκλωβίστηκε στον δρόμο από τις σφοδρές χιονοπτώσεις και πέθανε από υποθερμία

Μία γυναίκα 39 χρόνων, έχασε τη ζωή της χθες από υποθερμία (21.09.2024) στην Αφρική, αφού παρέμεινε για ένα ολόκληρο βράδυ εγκλωβισμένη μέσα σε ένα ταξί – μίνι βαν, όταν σφοδρή χιονόπτωση απέκλεισε τους δρόμους και ακινητοποίησε εκατοντάδες αυτοκίνητα.

Οι πρωτοφανείς χιονοπτώσεις πλήττουν την Αφρική από την Παρασκευή έχοντας δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους αυτοκινητοδρόμους με διάφορους ταξιδιώτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι στην πόλη Μόοιπλαας μέχρι και σήμερα χωρίς καν να έχουν κουβέρτες και τρόφιμα.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε περίπου 30 χλμ, σε έναν από τους κυριότερους οδικούς άξονες της περιοχής, που συνδέει το Γιοχάνεσμπουργκ με την πόλη Ντέρμπαν.

Μέχρι στιγμής το μοναδικό θύμα είναι η 39χρονη γυναίκα, αν και στο ταξί υπήρχαν και άλλοι επιβάτες.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης των επιβατών συνεχίζονται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, και ορισμένα αυτοκίνητα έχουν απομακρυνθεί ήδη από το σημείο του απίστευτου μποτιλιαρίσματος, καθώς πολλοί ήταν αυτοί που εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους ή δεν μπόρεσαν να τα χρησιμοποιήσουν λόγο βλάβης.

🌨 #snowfall in #SouthAfrica . For ten hours non-stop, snow fell in South Africa, covering roads and stopping traffic. People were waiting in their cars for help. In some areas, up to two meters of snow fell. Forecasters say this is an extreme case. pic.twitter.com/XmMynpmsLj

There’s no explanation for having #SNOW in September!



Could it be evolution, as it is common knowledge that the world is slowly evolving?



Because South Africa does get #SNOW but not during spring season & it’s not because of #globalwarming.#N3 Harrismith Weather pic.twitter.com/OpnEP1M46Y