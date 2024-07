Νότια Αφρική: Έξι πυροσβέστες πέθαναν σε πυρκαγιά στο Κουαζούλου Νατάλ – Πλημμύρες πλήττουν το Κέιπ Τάουν

Έξι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με την πυρκαγιά στην ανατολική επαρχία Κουαζούλου – Νατάλ της Νότιας Αφρικής και άλλοι δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε φωτιά που ξέσπασε κοντά στην πόλη Boston, περίπου 130 χιλιόμετρα από την πόλη Durban στα ανατολικά της Νότιας Αφρικής, βρήκαν τραγικό θάνατο 3 πυροσβέστες. Οι άλλοι 3 έλαβαν θεραπεία και διασωληνώθηκαν, αλλά τελικά πέθαναν μετά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο.

Οι αρχές είπαν ότι υποπτεύονται ότι η φωτιά της Κυριακής μπορεί να ξεκίνησε από λαθροκυνηγούς που προσπαθούσαν να παγιδεύσουν ζώα για να σκοτώσουν.

Ένας πυροσβέστης εξακολουθεί να βρίσκεται διασωληνωμέος στο νοσοκομείο και ένας άλλος είναι επίσης σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης Roland Robertson.

Ο ίδιος είπε ότι ορισμένοι από τους λαθροθήρες πιστεύεται επίσης ότι τραυματίστηκαν στις πυρκαγιές κοντά σε ιδιωτικές φάρμες, καθώς ο άνεμος και το ξηρό έδαφος τους έκαναν να καούν εκτός ελέγχου. Δεν αναφέρθηκαν συλλήψεις ύποπτων λαθροθήρων.

Το Newsroom Afrika έγραψε στο X (πρώην Twitter): «Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και εκατοντάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι στο uMlalazi, βόρεια της KwaZulu-Natal, καθώς η κοινότητα συνεχίζει να μάχεται με τις μαινόμενες πυρκαγιές».

At least one person has been killed and hundreds remain displaced in uMlalazi, north of KwaZulu-Natal, as the community continues to battle raging veld fires. @Karinda_J reports. Watch: https://t.co/ClH1PHTdjI pic.twitter.com/hc1m931Kpo

Σε άλλη ανάρτηση έγραψε: «13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιές σε περιοχές της Κουαζούλου-Νατάλ την τελευταία εβδομάδα. Ανάμεσά τους είναι έξι πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο KZN Midlands».

13 people have died in fires in parts of KwaZulu-Natal over the last week. Among them are six firefighters who perished in the KZN Midlands. Newzroom Afrika’s @Karinda_J reports.



Watch: https://t.co/2n6HExSntV#Newzroom405 pic.twitter.com/VVDLwusVE4