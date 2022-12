Έκρηξη βυτιοφόρου προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον δέκα ατόμων στη Νότια Αφρική.

Το βυτιοφόρο, γεμάτο υγραέριο, είχε «κολλήσει» κάτω από μια γέφυρα όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Από την έκρηξη σημειώθηκαν ζημιές σε κοντινά κτίρια, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Γιοχάνεσμπουργκ της Νοτίου Αφρικής.

Μάλιστα, ζημιές υπέστη και η οροφή του τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Tambo Memorial, όπως και δύο σπίτια και πολλά αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το Reuters, 27 άτομα έχουν τραυματιστεί.

