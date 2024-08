Νότια Αφρική: Τρεις άνδρες κατηγορούνται ότι σκότωσαν και «πέταξαν στα γουρούνια» δύο γυναίκες

Ενώπιον δικαστηρίου στην επαρχία Λιμπόπο της Νότιας Αφρικής οδηγήθηκαν σήμερα (20.08.2024) τρεις άνδρες με την κατηγορία ότι σκότωσαν δύο γυναίκες και πέταξαν τα πτώματα σε χοιροστάσιο.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, ο 60χρονος Ζακαράια Όλιβιερ, ο 19χρονος Αντριαν Ντε Βετ και ο 45χρονος Ουίλιαμ Μουσόρο, από τη Ζιμπάμπουε, συνελήφθησαν αφού εντοπίστηκαν τα δύο πτώματα των γυναικών σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης, στο χοιροστάσιο ενός αγροκτήματος στη Νότια Αφρική, στις 20 Αυγούστου 2024.

Σήμερα Παρασκευή το δικαστήριο επρόκειτο να αποφανθεί επί του αιτήματός τους να αφεθούν ελεύθεροι υπό όρους, ωστόσο η εκδίκαση αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, τα θύματα μπήκαν παράνομα στο αγρόκτημα, ωστόσο το ακριβές κίνητρο των φόνων δεν έχει διαλευκανθεί.

