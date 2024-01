Σοκαριστικές είναι οι εικόνες της επίθεσης που δέχθηκε η βουλευτής από τη Νότια Κορέα, από δράστη αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, που σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap έχει συλληφθεί.

Ο δράστης φαίνεται σε βίντεο να χτυπάει στο κεφάλι με μανία την βουλευτή από τη Νότια Κορέα, του κυβερνώντος Κόμματος Λαϊκής Ισχύος, Μπαέ Χιουν Τζιν, με κάτι που αρχικά εκτιμήθηκε ως πέτρα αλλά μάλλον μοιάζει με σφυρί.

Όπως ανακοίνωσε το κόμμα της, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το κόμμα ανακοίνωσε επίσης ότι η Μπαέ Χιουν Τζιν δέχθηκε επίθεση σε δρόμο στη συνοικία Γκάνγκναμ της Σεούλ και ζήτησε εις βάθος έρευνα.

Το Yonhap μετέδωσε νωρίτερα ότι ο επιτιθέμενος δήλωσε στην αστυνομία ότι είναι 15 ετών. Ο ίδιος ρώτησε την Μπαέ ποιο είναι το όνομά της πριν τη χτυπήσει, με την βουλευτή να αιμορραγεί μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο.

Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τον δράστη ή τα κίνητρά του.

