Σοκ έχει προκληθεί στην Νότια Κορέα από την απόπειρα δολοφονίας με μαχαίρι εναντίον του επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος Λι Τζε-μιουνγκ στην Μπουσάν.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Νότιας Κορέας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι με λάμα 18 εκατοστών.

Ο Λι, ο οποίος είχε ηττηθεί οριακά στις προεδρικές εκλογές του 2022, είχε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Εθνικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Σεούλ αφού ένας άνδρας του επιτέθηκε καθώς κινούνταν μέσα σε πλήθος υποστηρικτών του και δημοσιογράφων στη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης.

Αξιωματούχος στο Εθνικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Μπουσάν, όπου ο Λι έλαβε τις πρώτες βοήθειες, δήλωσε πως η μεταφορά του στη Σεούλ κατέστη δυνατή αφού ιατρικό προσωπικό διαπίστωσε, με βάση τις πρώτες εξετάσεις, ότι η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

South Korean opposition leader Lee Jae-myung attacked during visit to Busan



South Korean opposition leader Lee Jae-myung was attacked during a visit to the southeastern port city of Busan on Tuesday and taken to a hospital while conscious.



Lee, chairman of the main opposition… pic.twitter.com/PvfM40FYHA