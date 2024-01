Σάλος έχει προκληθεί στην Νότια Κορέα από τη δημοσίευση βίντεο που δείχνει τη σύζυγο του προέδρου Γιουν Σουκ Γιόλ να δέχεται ως δώρο μια τσάντα Dior.

Κάποια μέλη του Κόμματος της Λαϊκής Ισχύος (PPP) έχουν καλέσει τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας και τη σύζυγό του, την Κιμ Κεόν Χι, να ζητήσουν συγγνώμη για το περιστατικό, το οποίο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ονόμασαν “Σκάνδαλο της τσάντας Dior” και να παραδεχτούν ότι ήταν τουλάχιστον ανάρμοστο που η Πρώτη Κυρία δέχτηκε την τσάντα ελπίζοντας ότι το θέμα θα ξεχαστεί.

Επιλέγοντας να παραμείνει σιωπηλός και πιέζοντας τον αρχηγό του κόμματός του το σαββατοκύριακο να παραιτηθεί εξαιτίας της διαφωνίας σχετικά με τη στάση ορισμένων μελών του κόμματος, ο Γιουν κινδυνεύει να δημιουργήσει αφορμή για διένεξη που θα μπορούσε να κοστίσει στο κόμμα τις εκλογές της 10ης Απριλίου, υποστηρίζουν αναλυτές.

“Πρόκειται για πολιτική βόμβα. Οι κίνδυνοι για την Κιμ Κεόν θα αυξηθούν”, εκτιμά ο Ρι Γιονγκ-χουν, πολιτικός αναλυτής.

Ο Γιουν κέρδισε οριακά τις εκλογές το 2022, αλλά το PPP είναι μειοψηφία στο κοινοβούλιο, το οποίο ελέγχεται από το αντίπαλο Δημοκρατικό Κόμμα.

Οι αναλυτές λένε ότι, όταν η Κιμ, ως σύζυγος κυβερνητικού αξιωματούχου, δέχτηκε την τσάντα αξίας περίπου 2.000 ευρώ, πιθανόν να παραβίασε νόμο κατά της δωροδοκίας.

Kim Keon-hee: First lady or president? -‘“Yes, it’s a violation of the Kim Young-ran Act.” This is the response I got from those who served with South Korean President Yoon Suk-yeol during his days as a prosecutor in the special investigations department.’ https://t.co/I5fS73zSzd