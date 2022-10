Δράμα δίχως τέλος στη Σεούλ της Νότιας Κορέας με τους νεκρούς από τα ποδοπατήματα κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το Χάλογουιν συνεχώς να αυξάνονται.

Ο αριθμός των θυμάτων στη Σεούλ ανέβηκε στους 146, ενώ 150 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ανέφερε ένας αξιωματούχος των πυροσβεστικών δυνάμεων, σε νέο απολογισμό της τραγωδίας.

#BREAKING: At least 59 people killed, 150 others injured in stampede incident in Itaewon area of Seoul, South Korea – Yonhappic.twitter.com/pxABLnaHuR