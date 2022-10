Σοκαριστικά είναι τα όσα έγιναν στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, την Σεούλ, στους εορτασμούς για το Halloween.

Βίντεο και εικόνες που έχουν δημοσιευτεί, δείχνουν τις στιγμές εκείνες όπου δρόμοι στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας γίνονται νεκροταφείο.

Κόσμος φαίνεται να ασφυκτιά και να ποδοπατιέται, ενώ ακούγονται κραυγές, για κάποιους οι τελευταίες. Νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 153 νεκρούς και 150 τραυματίες.

Είναι χαρακτηριστικό το βίντεο που ανέβασε χρήστης του tiwtter μέσα από το πλήθος, όπου φαίνονται άτομα δίπλα του να συνθλίβονται ανάμεσα στα σώματα.

Προσοχή, οι εικόνες είναι σκληρές

Και άλλες εικόνες δείχνουν το ίδιο πράγμα, ενώ συγκλονίζουν και αυτές με τα πτώματα στην σειρά.

«Ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, σαν σε ομαδικό τάφο. Κάποιοι έχαναν σταδιακά τις αισθήσεις τους, άλλοι ήταν ήδη νεκροί», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap.

Σκηνές φρίκης περιέγραψε στο τηλεοπτικό δίκτυο YTN ο Λι Μπομ-σοκ, ένας γιατρός που προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στην περιοχή. «Όταν επιχείρησα την πρώτη καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.), δύο θύματα κείτονταν στο πεζοδρόμιο. Λίγο αργότερα, ο αριθμός τους εκτινάχθηκε».

«Πολλοί περαστικοί έσπευσαν να μας βοηθήσουν», συνέχισε. «Είναι δύσκολο να το περιγράψω με λόγια… Πολλά θύματα είχαν χλωμιάσει. Δεν μπορούσα να μετρήσω τον σφυγμό τους ή να ελέγξω την αναπνευστική λειτουργία τους και πολλοί από αυτούς είχαν ρινική αιμορραγία. Προσπαθώντας να εφαρμόσω ΚΑΡ.Π.Α., έβγαινε αίμα από το στόμα τους», περιγράφει.

Το χρονικό

Το πάρτι για το Halloween μετατράπηκε σε εφιάλτη στη συνοικία Ιτεγουόν, η οποία φημίζεται για τη νυχτερινή διασκέδαση, με πολυάριθμα μπαρ σε έναν λαβύρινθο από στενά δρομάκια.

«Ένας φίλος μου είπε: κάτι τρομερό συμβαίνει έξω!», αφηγείται ο 30χρονος Τζον Γκα-ουλ, ο οποίος έπινε ένα ποτό σε μπαρ την ώρα που εκτυλισσόταν η τραγωδία. «Του απάντησα: τι είναι αυτά που λες; Βγήκα έξω και είδα απόπειρες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης σε ανθρώπους που είχαν σωριαστεί στον δρόμο».

Άψυχα κορμιά κείτονταν στο πεζοδρόμιο, σκεπασμένα με σεντόνια και κουβέρτες. Αγωνιώδεις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης στη μέση του δρόμου. Άνθρωποι με αποκριάτικες στολές έτρεχαν πανικόβλητοι.

Η πολύνεκρη τραγωδία, μια από τις χειρότερες των τελευταίων ετών στη Νότια Κορέα, εκτυλίχθηκε γύρω στις 22:00 (τοπική ώρα – 16:00 ώρα Ελλάδος) το Σάββατο, κοντά στο ξενοδοχείο Hamilton που βρίσκεται σε πολυσύχναστη λεωφόρο. Γύρω από αυτή όμως, βρίσκεται ένας λαβύρινθος από στενά σοκάκια.

Εθνικό πένθος

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ κήρυξε εθνικό πένθος.

«Είναι πραγματικά τραγικό», τόνισε ο πρόεδρος Γιουν σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «μια τραγωδία που δεν έπρεπε να συμβεί».

Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα διερευνήσει ενδελεχώς τα αίτια «για να διασφαλίσει ότι τέτοιο δυστύχημα δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον».

Η πρώτη μεγάλη δημόσια συνάθροιση μετά την πανδημία

Περίπου 100.000 άνθρωποι, σύμφωνα με εκτιμήσεις των νοτιοκορεατικών μέσων ενημέρωσης, είχαν επισκεφθεί τη συνοικία Ιτεγουόν για τον εορτασμό του Halloween, την πρώτη μεγάλη δημόσια συνάθροιση στην πρωτεύουσα Σεούλ μετά την άρση των περιορισμών κατά της πανδημίας.

Ο δήμαρχος της νοτιοκορεατικής πρωτεύουσας, ο οποίος απουσίαζε σε ταξίδι στην Ευρώπη, αποφάσισε να επιστρέψει εσπευσμένα, σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap.

Πολλοί ξένοι ηγέτες εξέφρασαν τη βαθύτατη θλίψη τους για την πολύνεκρη τραγωδία.