Νταγκεστάν – Ρωσία: Ένας ιερέας και 15 αστυνομικοί νεκροί από τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε ορθόδοξες εκκλησίες και συναγωγή

Ένοπλοι εξαπέλυσαν τρομοκρατικές επιθέσεις χθες Κυριακή (23.06.2024) σε μία συναγωγή και δύο ορθόδοξες εκκλησίες στη ρωσική Δημοκρατία του Νταγκεστάν.

Από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη ρωσική Δημοκρατία του Νταγκεστάν, τουλάχιστον 16 άνθρωποι – μεταξύ των οποίων 15 αστυνομικοί και ένας ιερέας – έπεσαν νεκροί και άλλοι 25 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν στην πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, Μαχατσκαλά, και στην πόλη Ντερμπέντ (νοτιότερα).

Το Νταγκεστάν είναι Δημοκρατία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κοντά στα σύνορα με τη Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν.

Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή (ΝΑΚ) ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις είχαν στόχους «δύο ορθόδοξες εκκλησίες, μια συναγωγή και ένα αστυνομικό σημείο ελέγχου».

Εκπρόσωποι της ρωσικής εβραϊκής κοινότητας ανέφεραν ότι δέχθηκε επίθεση και μία δεύτερη συναγωγή.

Ένας 66χρονος Ρώσος ιερέας σκοτώθηκε, σύμφωνα με τις αρχές.

Τον θάνατο έξι αστυνομικών είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Υπουργείο Εσωτερικών του Νταγκεστάν, ενώ έπειτα έγινε γνωστό πως ένας αξιωματικός της Εθνοφρουράς και ένας αστυνομικός υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αντιτρομοκρατική επιχείρηση και, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, μέχρι στιγμής έξι τρομοκράτες έχουν σκοτωθεί.

Οι τρεις ταυτοποιήθηκαν ως οι γιοι του επικεφαλής της περιφέρειας Σεργκοκαλίνσκι του Νταγκεστάν και ένας ανιψιός του, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Περιφερειάρχης συνελήφθη και οι αξιωματικοί ασφαλείας τον ανακρίνουν.

πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ – φωτογραφίες: Reuters