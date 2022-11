Τρομακτικό είναι το ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Wings Over Dallas όταν δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν στον αέρα.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου ένα βομβαρδιστικό Boeing B-17 Flying Fortress και ένα μαχητικό Bell P-63 Kingcobra συγκρούονται υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ συμμετείχαν στην επίδειξη «Wings Over Dallas Airshow», ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), συμπληρώνοντας ότι παραμένει άγνωστος ο αριθμός των επιβαινόντων στα δύο αεροσκάφη.

*viewer discretion advised* A clear video showing the moment two planes collided mid-air during an airshow in Dallas this afternoon WFAA reports one was a B-17 pic.twitter.com/osyRmWaq45

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες τα συντρίμμια διασκορπίστηκαν στον αυτοκινητόδρομο 67 στο Τέξας και φαίνονταν καπνός και φωτιά.

⚠️ GRAPHIC VIDEO: A mid-air collision involving two planes near the Dallas Executive Airport, today. The accident took place during the Wings Over Dallas WWII Airshow at 1:25 p.m., according to Dallas Fire-Rescue. A @FOX4 viewer took this video. @FOX4 is working for more details. pic.twitter.com/jdA6Cpb9Ot