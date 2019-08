Ντέιτον: Η στιγμή που ο μακελάρης γεμίζει πτώματα τον δρόμο – Σοκαριστικό βίντεο

Λίγες ώρες μετά τους 20 νεκρούς στο Walmart του Ελ Πάσο, ένας άλλος ένοπλος έσπειρε τον τρόμο στο Ντέιτον του Οχάιο αφήνοντάς πίσω του πολλούς νεκρούς και τραυματίες.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και τράβηξε περαστικός από το σημείο, δείχνει τον δρόμο όπου άνοιξε πυρ ο δράστης. Ακούγονται ξεκάθαρα πυροβολισμοί απανωτοί, με τον άνθρωπο που τραβά το βίντεο να είναι συγκλονισμένος και να αναφωνεί «oh f@@k». Μετά από λίγο φαίνονται και άνθρωποι που τρέχουν πανικόβλητοι μα σωθούν.

#BREAKING: Video captures heavy gunfire from an active shooter situation at a crowded bar in Dayton, Ohio. Multiple fatalities and injuries reported. pic.twitter.com/WdgtTUfg3C

— UA News (@UrgentAlertNews) 4 Αυγούστου 2019