Η Ντολόρες Ο’ Ριόρνταν, η τραγουδίστρια του συγκροτήματος «The Cranberries», βρέθηκε στα 46 της νεκρή στη μπανιέρα ξενοδοχείου στο Λονδίνο, στις 15 Ιανουαρίου 2018.

Η ιρλανδή τραγουδίστρια Ντολόρες Ο’ Ριόρνταν και εμβληματική frontwoman του ροκ συγκροτήματος, υπήρξε από τις φωνές που άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους στη μουσική.

Στίχοι σπαρακτικοί και μία μοναδική σκηνική παρουσία την ανέδειξαν σε μία θρυλική μουσική προσωπικότητα, ένα μουσικό είδωλο.

Τα τραγούδια του συγκροτήματος, ντυμένα με την μοναδική αιθέρια φωνή της, όπως τα «Linger» και «Zombie» έγιναν τεράστιες επιτυχίες, πούλησαν πάνω από 40 εκατομμύρια δίσκους και οι «The Cranberries» έγιναν το δεύτερο σε πωλήσεις ροκ συγκρότημα μετά τους U2.

Το «περίεργο κορίτσι με την απίστευτη φωνή» από την Ιρλανδία

Γεννημένη το 1971, η Ντολόρες Ο’ Ριόρνταν μεγάλωσε κοντά στο Λίμερικ της Ιρλανδίας.

Ήταν το μικρότερο από τα επτά παιδιά μίας οικογένειας πιστών καθολικών. Ο πατέρας της τραυματίστηκε σε ατύχημα με ποδήλατο και δεν μπόρεσε να εργαστεί. Κάποια στιγμή, η αδερφή της έκαψε κατά λάθος το σπίτι της οικογένειας. Στα δύσκολα παιδικά χρόνια, έρχεται να προστεθεί ένα δραματικό γεγονός που θα την στοίχειωνε για πάντα. Ένας βιασμός.

Δεν είναι τυχαίο ότι σε συνέντευξή της στο Rolling Stone το 1995 θα πει: «Έχω πολλά μυστικά για την παιδική μου ηλικία».

Η Ο’ Ριόρνταν θα εξομολογηθεί το 2013, σε συνέντευξή της στον Irish Independent, ότι μεταξύ 8 και 12 ετών είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από οικογενειακό φίλο.

Η μουσική έγινε η απόδρασή της. Στο δημοτικό, η φωνή της ξεχώριζε: «Όταν άρχιζα να τραγουδάω, τότε όλοι οι άλλοι στην αίθουσα σταματούσαν και με άκουγαν», εξομολείται στο Rolling Stone.

Η Ντολόρες Ο’ Ριόρνταν στους «The Cranberries»

Το 1990, γνώρισε ένα ιρλανδικό συγκρότημα, τους «Cranberry Saw Us», και αντικατέστησε τον τραγουδιστή που αποχωρούσε. Το συγκρότημα άλλαξε όνομα και έγινε Cranberries και εκείνη ήταν πια η frontwoman τους.

Η τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια με τη χαρακτηριστική φωνή και την ιρλανδική προφορά, έδωσε νέα πνοή στο συγκρότημα. «Δεν είχαμε ιδέα πριν συμβεί η τραγωδία (σσ ο θάνατός της) τι σημαίναμε για τόσο πολύ κόσμο» θα πουν στην συνέντευξή τους στον Independent, οι τρεις εναπομείναντες των Cranberries, 15 μήνες μετά τον αιφνίδιο θάνατο της εμβληματικής τραγουδίστριάς τους.

Πηγή φωτογραφίας ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το συγκρότημα ιδρύθηκε από τα αδέρφια Νόελ και τον Μάικ Χόγκαν, με ντράμερ τον Φέργκαλ Λόλερ. Φωνή της μπάντας ήταν ο Νάιαλ Κουίν, ο οποίος αποχώρησε και τη θέση του πήρε μετά από ακρόαση, η Ντολόρες Ο’Ριόρνταν. «Η Ντολόρες ήρθε και τραγούδησε μερικά τραγούδια που είχε γράψει», λέει ο Μάικ Χόγκαν. «Ήμασταν έκπληκτοι που αυτό το μικρό κορίτσι από το Λίμερικ είχε τόσο καταπληκτική φωνή. Το γεγονός ότι δεν ήταν ήδη σε ένα συγκρότημα ήταν ένα θαύμα».

Η Ντολόρες Ο’ Ριόρνταν παρέμεινε στο συγκρότημα της εναλλακτικής ροκ μουσικής μέχρι τη διάλυσή τους το 2003. Μαζί τους κυκλοφόρησε πέντε άλμπουμ, τα οποία γνώρισαν μεγάλη επιτυχία και πούλησαν πάνω από 40 εκατ. δίσκους.

Οι ίδιοι θυμούνται ότι Ο’Ριόρνταν ήταν τόσο ντροπαλή στην αρχή που τραγουδούσε με την πλάτη γυρισμένη στο κοινό πάνω στη σκηνή.

Το ντεμπούτο των The Cranberries έγινε το 1993, με το άλμπουμ «Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?».

Τα τραγούδια που ξεχώρισαν και αναρριχήθηκαν ψηλά στα διεθνή charts ήταν μεταξύ άλλων το «Linger», «Dreams», «Zombie», «Animal Instinct» που σημαδεύονται με την «στοιχειωμένη» φωνή της Ο’Ριόρνταν.



Τα επόμενα άλμπουμ, «No Need to Argue» (1994) και «To the Faithful Departe» (1996), εδραίωσαν τη θέση των The Cranberries στη σκηνή του εναλλακτικού ροκ. Όπως έχουν πει οι Χόγκαν, «Υπάρχουν τραγούδια που γράψαμε πριν 20 χρόνια και ακούω να τραγουδιούνται μέχρι σήμερα».

Το «Zombie» αποτελεί χαρακτηριστική επιτυχία για τους «The Cranberries». Το τραγούδι εμπνεύστηκε η Ντολόρες, όταν σε μια περιοδεία της έμαθε για ένα διπλό βομβαρδισμό που προκάλεσε ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν 54 άτομα, ενώ δύο παιδιά πέθαναν: ο 3χρονος Τζόναθαν Μπολ και ο 12χρονος Τιμ Πέρι. Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού ήταν γεμάτο συμβολισμούς για τη βία.

Η συνεργασία της Ντολόρες Ο’ Ριόρνταν με το συγκρότημα έληξε το 2003, μετά από 13 χρόνια. Το 2009, έγινε επανασύνδεση των μελών για να κάνει παγκόσμια περιοδεία σε Αμερική και Ευρώπη. Το συγκρότημα επισκέφτηκε και την Ελλάδα, με μια συναυλία στην Αθήνα, στο Λυκαβηττό, τον Ιούνιο του 2007.



Σημαντικό γεγονός στην πορεία των «The Cranberries» η συμμετοχή τους στην τελετή έναρξης των Special Olympics στο Thomond Park στο Λίμερικ, στις 9 Ιουνίου 2010, μια επιστροφή στην πατρίδα τους.

Οι δαίμονες τής Ντολόρες Ο’Ριόρνταν

Κι αν η καριέρα της Ντολόρες Ο’Ριόρνταν στη μουσική ήταν άκρως επιτυχημένη, δεν μπορούσε να ξεφύγει από τους δαίμονές της που την κυνηγούσαν σε όλη τη διάρκεια της ζωής της μέσω της μανιοκάθλιψης, με την οποία είχε διαγνωστεί αλλά και με νευρικούς κλονισμούς.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, αφού χώρισε με τον μάνατζερ των Duran Duran, Ντον Μπάρτον, είχε γίνει γνωστό πως έπασχε από διπολικότητα. Το 2014, μάλιστα βρέθηκε σε κατάσταση μανίας και επιτέθηκε σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Νέα Υόρκη στην Ιρλανδία. Το δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο 6.000 ευρώ στην τραγουδίστρια.

«Νομίζεις ότι είναι δικό σου το φταίξιμο. Αυτό συμβαίνει. Και το έθαψα μέσα μου. Αυτό κάνεις, το θάβεις γιατί νιώθεις ντροπή. Σε σιχαίνεσαι. Μετά έγινα διάσημη, ήμουν 18, η καριέρα μου απογειώθηκε. Τότε ήταν όλα ακόμη πιο δύσκολα και έγινα ανορεξική. Οπότε έβαζα αυτό το προσωπείο επάνω στη σκηνή. Ζούσα όμως με νευρική ανορεξία, με κατάθλιψη, με νευρικούς κλονισμούς» θα ανέφερε η τραγουδίστρια των «The Cranberries» για τον αντίκτυπο της σεξουαλικής παρενόχλησης στη ζωή της.

Οι συνεργάτες της από το συγκρότημα «The Cranberries», μιλώντας για την περίοδο κυκλοφορίας του τρίτου άλμπουμ τους, περιγράφουν την Ντολόρες Ο’Ριόρνταν ως πολύ ανορεξική, ζώντας στα όρια της κατάρρευσης.

Μάλιστα είχαν παραδεχτεί ότι ήταν τόσο αδύνατη που είχε χτυπήσει στο γόνατο και δεν υπήρχαν μύες τριγύρω να το υποστηρίξουν και κατέρρευσε εντελώς. Το 2013 έφτασε σε σημείο να θέλει να βάλει τέλος στη ζωή της αλλά η σκέψη των τριών παιδιών της την κράτησε στη ζωή.

Το τραγικό τέλος

Το τέλος της Ιρλανδής μουσικού ήρθε ξαφνικά, αιφνιδιάζοντας τους πάντες. Στις 15 Ιανουαρίου 2018, η διάσημη ερμηνεύτρια βρέθηκε νεκρή και βυθισμένη στο μπάνιο του ξενοδοχείου, όπου έμενε. Η τραγική είδηση σοκάρει τον πλανήτη. Είχε πεθάνει ένα απόλυτα μουσικό είδωλο.

Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν πως είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ και ο θάνατός της προήλθε από πνιγμό. Ήταν μόλις 46 ετών.

Η Ντολόρες Ο’Ριόρνταν βρισκόταν στο Λονδίνο για να ηχογραφήσει μαζί το ροκ συγκρότημα «Bad Wolves» για μια νέα εκτέλεση του τραγουδιού «Ζombie».

Το συγκρότημα για να τιμήσει τη μνήμη της κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα το τραγούδι της «All Over Now», σε στίχους της ίδιας. Το τραγούδι κυκλοφόρησε με το άλμπουμ «In The End», το τελευταίο με τη φωνή της Ντολόρες Ο’Ριόρνταν.

«Το πιο δύσκολο κομμάτι για όλους μας ήταν το να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε τα ντέμο, λίγους μήνες μετά τον θάνατό της. Ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή να ακούμε την Ντολόρες από τα μεγάφωνα. Δεν μπορούσα να το αντέξω για πολλή ώρα» είχε δηλώσει στο BBC, ο κιθαρίστας του γκρουπ Νοέλ Χόγκαν.

Η σορός της 46χρονης τραγουδίστριας τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα, στη γενέτειρά της χώρα, την Ιρλανδία, σε εκκλησία του χωριού Μπάλιμπρικεν, λίγο έξω από το Λίμερικ. Συντετριμμένα τα τρία παιδιά της,Τέιλορ, Μόλι και Ντακότα, την αποχαιρέτησαν ενώ παιζόταν η επιτυχία της «Miss You When You’re Gone», ενώ ο πρώην σύζυγός της, Ντον Μπάρτον κουβάλησε το φέρετρό της.