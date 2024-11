Ντόναλντ Τραμπ: Διόρισε την Ελίζ Στεφάνικ νέα πρέσβη των ΗΠΑ στον ΟΗΕ – «Είναι απίστευτα δυνατή, σκληρή και ευφυής»

Ο νεοεκλεγείς Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επισήμως σήμερα (11.11.2024) ότι επέλεξε την Ρεπουμπλικανή βουλευτή, Ελίζ Στεφάνικ, ως νέα πρέσβη των ΗΠΑ στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Μετά την νίκη του στις αμερικανικές εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ διορίζει πλέον τα νέα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις θέσεις «κλειδιά» όχι μόνο στην κυβέρνησή του αλλά και στα ανώτατα αξιώματα των ΗΠΑ.

«Είναι τιμή μου να προτείνω την Ελίζ Στεφάνικ για να υπηρετήσει στο υπουργικό μου συμβούλιο ως πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη. Η Ελίζ είναι απίστευτα δυνατή, σκληρή και ευφυής μαχήτρια για την πολιτική Πρώτα η Αμερική», είπε ο Τραμπ.

JUST IN: President-elect Donald Trump selected Rep. Elise Stefanik to be his U.S. ambassador to the United Nations, multiple Trump officials told @ABC News.



Read more: https://t.co/Vw1FcQt6WE pic.twitter.com/qGCuSd1xsw