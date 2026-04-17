Viral η «μυστηριώδης γυναίκα» με την κόκκινη τσάντα που επιβιβάζεται στο Air Force One με τον Τραμπ – Την αποκαλούν «human printer»

Viral έχει γίνει ένα βίντεο που δείχνει μια ξανθιά γυναίκα με μία μεγάλη κόκκινη τσάντα, να επιβιβάζεται στο Air Force One πίσω από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε Νεβάδα και Αριζόνα, προκαλώντας έντονη συζήτηση στα social media για την ταυτότητά της.

Το σύντομο κλιπ, που κυκλοφόρησε στο X έκανε πολλούς χρήστες να αναρωτιούνται ποια είναι αυτή η ψηλόλιγνη «μυστηριώδης γυναίκα» που συνοδεύει τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

Σύμφωνα με αναρτήσεις που κυκλοφόρησαν στο X, πρόκειται για την Νάταλι Χαρπ, επί χρόνια συνεργάτιδα του Τραμπ.

Mysterious woman with large red bag seen getting on Air Force One behind President Trump pic.twitter.com/rPFQLb63ZS — Iran Updates (@IranUpdatesNow) April 16, 2026

«Η Ναταλί Χαρπ είναι βοηθός του Προέδρου των ΗΠΑ. Έχει μια “μυστηριώδη αύρα” επειδή σπάνια βρίσκεται στο προσκήνιο», έγραψε ο σχολιαστής Matt Wallace.

Άλλοι χρήστες επιβεβαίωσαν την ταυτότητά της. «Είναι η Ναταλί Χαρπ και εργάζεται χρόνια δίπλα στον πρόεδρο… ποιο είναι το θέμα;», ανέφερε χαρακτηριστικά ένα σχόλιο.

Ο ρόλος της στο επιτελείο Τραμπ

Η Χαρπ, 35 ετών, είναι πρώην τηλεπαρουσιάστρια και από το 2025 υπηρετεί ως εκτελεστική βοηθός του προέδρου.

Συχνά περιγράφεται ως άτομο που συμμετέχει στενά στην καθημερινή επικοινωνία του Τραμπ. Σε ορισμένα διαδικτυακά σχόλια την αποκαλούν «human printer» (ανθρώπινο εκτυπωτή) καθώς τον βοηθά στη διαχείριση των δηλώσεων και αναρτήσεών του στο Truth Social.

Αναφορές σημειώνουν επίσης τη σταθερή παρουσία της στα ταξίδια και τις δημόσιες εμφανίσεις του προέδρου, γεγονός που εξηγεί γιατί εμφανίζεται συχνά σε σχετικά βίντεο.