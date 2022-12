Τελικά η «μεγάλη ανακοίνωση» που είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ότι λανσάρει NFT με το πρόσωπό του και στιγμές από τη ζωή του, μια σειρά με ψηφιακές κάρτες οι οποίες είναι… συλλεκτικές για τους φανατικούς οπαδούς του. Η τιμή τους; 99 δολάρια η καθεμία!

Θα μοιάζει «σαν μια κάρτα του μπέιζμπολ» αλλά θα είναι «πολύ πιο συναρπαστική», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, στο δικό του social medium δηλαδή και εκεί που είχε ήδη ξεκινήσει την εκστρατεία του .για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Έτσι, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε τα NFT του, τις ψηφιακές συλλεκτικές κάρτες, οι οποίες θα είναι «υπέροχες καλλιτεχνικές δημιουργίες από τη ζωή και την καριέρα μου», όπως υποσχέθηκε ο ίδιος ο μεγιστάνας.

Χθες, ο Ντόναλτ Τραμπ ανακοίνωσε ότι «η Αμερική χρειάζεται έναν υπερήρωα. Θα κάνω μια μεγάλη ανακοίνωση αύριο». Τελικά, σήμερα, ανήρτησε μια εικόνα που τον δείχνει ζωγραφισμένο ως μυώδη υπερήρωα κόμικ, όπου έχει τα χέρια στους γοφούς σε ένα ρινγκ του μποξ και φοράει μια κόκκινη φόρμα και μια ζώνη με την επιγραφή «πρωταθλητής Τραμπ», με φόντο την αμερικανική σημαία.

Trump's "major announcement" turns out to be a series of $99 NFTs that are ugly even by the usual NFT standards. pic.twitter.com/f6r80q2PgB