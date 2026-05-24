Ντόναλντ Τραμπ: Η νέα ΑΙ ανάρτηση που οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν πλοία του Ιράν – «Αντίο»

Τον αγαπημένο του τρόπο επέλεξε για ακόμη μία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, να απειλήσει το Ιράν, μέσα από δημοσίευση που έκανε στο Truth Social το απόγευμα της Κυριακής, 24.05.2026.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που αναμένονται οι ανακοινώσεις για το αν τελικά έχει βρεθεί ένα προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, έκανε μία ανάρτηση στην οποία απειλεί το Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εικόνα που είναι δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης όπως και πολλές άλλες που χρησιμοποιεί, απεικονίζει αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη να βομβαρδίζουν πλοία με ιρανικές σημαίες, με πολύ πιθανό σενάριο να υπονοείται ότι βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ.

Αν η εικόνα δεν είναι αρκετή από μόνη της ο Ντόναλντ Τραμπ, άφησε και ένα λιτό, δωρικό κείμενο μίας λέξης και συγκεκριμένα έγραψε: «Adios» (αντίο).

Η ώρα που επέλεξε ο αμερικανός πρόεδρος για να κάνει την ανάρτηση δεν είναι τυχαία καθώς όπως όπως φαίνεται, ΗΠΑ και Ιράν είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν σε εκεχειρία.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Axios, η νέα συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες, στην διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.