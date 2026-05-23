Μέσα στη μηχανή της AI «Slopaganda» του Ντόναλντ Τραμπ: Από ήρωας δράσης και Χριστός, μέχρι βόλτα με αλυσοδεμένο εξωγήινο

Σε ορισμένες αναρτήσεις ο Τραμ απεικονίζει τον εαυτό του ως ήρωα δράσης. Τον Ιανουάριο μοιράστηκε εικόνα όπου καρφώνει την αμερικανική σημαία στη Γροιλανδία, ενώ σε άλλη κοιτάζει την κάμερα με ένα πολυβόλο στο χέρι με τη λεζάντα «No more mr nice guy».

Το AI ζωντανεύει τις φαντασιώσεις του Τραμπ

Σε πολλές αναρτήσεις του χρησιμοποιεί φανταστικά σενάρια να χτυπήσει και να υποβαθμίσει του αντιπάλους του.

Όπως τον Οκτώβριο του περασμένους έτους κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας «No Kings», όπου ο Τραμπ ανήρτησε βίντεο AI που τον έδειχνε να ρίχνει καφέ απόβλητα σε διαδηλωτές από ένα τζετ.

Πολλές φορές ο Τραμπ ξεφευγει και ξπεερνά τα όρια μεταξύ χιούμορ και προσβολής.

Όπως όταν τον Φεβρουάριο ανήρτησε και στη συνέχεια διέγραψε ένα ραστιστικό βίντεο που απεικόνιζε τον Μπαράκ Ομπάμα και την Μισέλ Ομπάμα ως πιθήκους. Το κλιπ βρισκόταν στο τέλος ένος βίντεο που περιείχε ισχυρισμούς για νοθεία στις εκλογές του 2020. Ο Τραμπ αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη.

Ο Τραμπ διέγραψε την ανάρτηση με την AI εικόνα του ως «Χριστού» μετά από την κατακραυγή υποστηρικτών του.

Στην εικόνα παρουσιαζόταν ο Ντόναλντ Τραμπ σαν μια μορφή που θυμίζει τον Ιησού Χριστό, με φως να βγαίνει από τα χέρια του, καθώς «θεραπεύει» έναν άρρωστο άνδρα σε νοσοκομειακό κρεβάτι, ενώ στο φόντο εμφανιζόταν μια σκοτεινή φιγούρα.

From AI videos mocking Trump in the Iran war to the White House's own meme-making, "slopaganda" is less about persuasion and more about capturing "some emotional truth," write @FaisalAlYafai & @Chrysographer.

Η ανάρτηση, αν και διαγράφηκε αργότερα, είχε ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από πιστούς και υποστηρικτές του αμερικανού προέδρου, πολλοί από τους οποίους τον είχαν στηρίξει στο παρελθόν. Αυτή τη φορά, όμως, δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους.

Και δεν ήταν μόνο αυτή. Είχε προηγηθεί ανάρτηση όπου είχε απεικονίσει τον εαυτό του ως Πάπα, μερικές ημέρες αφού δήλωσε μεταξύ αστείου και σοβαρού πως θα του "άρεσε" να γίνει εκείνος ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας και μερικές ημέρες προτού το Κονκλάβιο στο Βατικανό αναδείξει τον διάδοχο του εκλιπόντα Φραγκίσκου.

Το έγχρωμο πορτρέτο που αναρτήθηκε στο Truth Social, τον έδειχνε με σοβαρό ύψος σε παπικό θρόνο, με ύφος σοβαρό, με λευκά παπικά άμφια και μίτρα, με επιβλητικό χρυσό σταυρό περασμένο στον λαιμό, και στο δεξί χέρι τον δείκτη υψωμένο προς τον ουρανό.

Ο Τραμπ έχει ακόμα δημοσιεύσει ΑΙ βίντεο ακόμα και με το σχέδιό του για τη Γάζα.

Στο κλιπ των 33 δευτερολέπτων φαίνεται η Γάζα με «δρόμους για περπάτημα, πολυκατοικίες και αστραφτερές παραλίες.

Φαίνονται επίσης, χορευτές, ένα παιδί που κρατά ένα χρυσό μπαλόνι σε σχήμα προσώπου του Τραμπ και ένα τεράστιο χρυσό άγαλμα του ίδιου του Τραμπ.

Ο κόσμος χορεύει καθώς χαρτονομίσματα πέφτουν βροχή ενώ ο Έλον Μασκ απολαμβάνει το τοπίο. Επίσης, Τραμπ και Νετανιάχου είναι σε ξαπλώστρες και απολαμβάνουν τα ποτά τους», όπως επισημαίνουν ξένα δημοσιεύματα.

Video create by Ai base on image President @realDonaldTrump posted on Truth Social

Τελευταία μοιράστηκε εικόνα με τον Πύργο Τραμπ στο φεγγάρι ενώ έστρεψε την προσοχή του στο διάστημα και ανήρτησε εικόνες που τον δείχνουν να εκτοξεύει πυραύλους από διαστημόπλοιο και στη συνέχεια να περπατά δίπλα σε εξωγήινο δεμένο με αλυσίδες.