Μέσα στη μηχανή της AI «Slopaganda» του Ντόναλντ Τραμπ: Από ήρωας δράσης και Χριστός, μέχρι βόλτα με αλυσοδεμένο εξωγήινο

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο την 20ή Ιανουαρίου 2025 ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδόν μονοπωλεί την επικαιρότητα με τις ανακοινώσεις και τα σχόλιά του επί παντός επιστητού και καθημερινά – και όλα αυτά στο Truth Social και πολλές φορές με τη βοήθεια του AI.
Ο Ντόναλντ Τραμπ πλημμυρίζει το Truth Social με εικόνες τεχνητής νοημοσύνης που αγγίζουν τα όρια της επιστημονικής φαντασίας. Από φανταστικές στρατιωτικές νίκες μέχρι επιθέσεις σε πολιτικούς αντιπάλους με καρικατούρες, ο αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιεί το ΑΙ για να δοξάσει τον εαυτό του και να «τρολάρει» τους αντιπάλους του.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
9 Μαΐου, ώρα 5:20 μμ. Ο Τραμπ δημοσίευσε στους 12,6 εκατ. followers του στο Truth Social μία εικόνα του ίδιου να στέκεται στο κατάστρωμα ενός σκάφους, κοιτάζοντας μέσα από κυάλια φλεγόμενα πολεμικά πλοία. Η εικόνα ήταν προϊόν ΑΙ.
Εννέα δευτερόλεπτα μετά ακολούθησε ακόμη μία. Μία καρικατούρα του κυβερνήτη του Ιλινόις, ΤζέιΜπίΠρίτζκερ ανάμεσα σε στοίβες fast food και τη λεζάντα: «Ο JB είναι πολύ απασχολημένος για να κρατήσει το Σικάγο ασφαλές!».
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μέσα στα επόμενα 16 λεπτά, ο Τραμπ βομβάρδισε το διαδίκτυο με εικόνες ΑΙ: Το ναυτικό του Ιράν στον πάτο της θάλασσας, έναν αγώνα UFC στημένο στο γρασίδι του Λευκού Οίκου, τη δεξαμενη αντανάκλασης του Μνημείου Λίνκολν βαμμένη σε ένα απίστευτο φωτεινό μπλε.
Αυτές οι εικόνες είναι μέρος μίας σειράς εικόνων που δημιουργήθηκαν με ΑΙ και ο Τραμπ δημοσίευσε τις τελευταίες εβδομάδες. Ανάλυση των Financial Times για τις αναρτήσεις του Τραμπ στο Truth Social δείχνει ότι ο αριθμός των εικόνων με AI επταπλασιάστηκε τον Μάιο.
Ο Τραμπ «έχει πέσει με τα μούτρα» σε αυτό που έχει αρχίσει να γίνεται γνωστό ως «slopaganda» (σσ λογοπαίγνιο από το slop, που περιγράφει ψηφιακό περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας που παράγεται συνήθως μαζικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και το propaganda) δήλωσε ο Χένρι Άιντερ ειδικός σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης και deepfakes.
Η τεχνητη νοημοσύνση του επέτρεψε να αναπαράγει ταχύτερες και πιο εντυπωσιακές αναρτήσεις που επιτίθονται σε αντιπάλους και δραματοποιούν πολιτικές ιδέες και μυθοποιούν τον ίδιο.
«Είναι μία επέκταση των λεγομένων του... τον εξυψώνει και υποτιμά εκείνους στους οποίους εναντιώνεται» δήλωσεη η Κάθλιν Χολ Τζέιμισον από το πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια.
Ο Τραμπ έχει κάνει πάνω από 2.700 αναρτήσεις το 2026 - αριθμός που μεταφράζεται σε πάνω από 19 αναρτήσεις τη ημέρα – με σχεδόν τις μισές από αυτές να περιέχουν εικόνες ή βίντεο AI βοηθώντας τους να τραβάει την προσοχή πέρα από τις επίσημες ενημερώσεις των ΜΜΕ.
Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι το Truth Social είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο Τραμπ επικοινωνεί άμεσα και αυθεντικά με τον αμερικανικό λαό και τον κόσμο καθώς μοιράζεται με τον κόσμο τις σκέψεις του σε πραγματικό χρόνο για όλα τα σημαντικά ζητήματα της ημέρας.
Δεν είναι σαφές τι από όλα αυτά γράφεται ή αναρτάται από τον ίδιο τον Τραμπ, από την ομάδα του ή από συνδυασμό και των δυο ή τελικά από την ΝάταλιΧαρπ.
Πέρα από τη διαχείριση πληροφορίας, η Χαρπ φέρεται να επικοινωνεί με μέλη του Κογκρέσου και να τους προωθεί ειδήσεις και δημοσκοπήσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις διαχειρίζεται και τον λογαριασμό του Τραμπ στο Truth Social, επηρεάζοντας την online παρουσία του. Λειτουργεί, με λίγα λόγια, ως ένα κινητό γραφείο από το οποίο μπορεί να παρέχει άμεσες ενημερώσεις στον Τραμπ.
Ο Τραμπ πάντως κάνει αναρτήσεις καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, με αγαπημένη του ώρα να είναι από τις 9 μμ και 10 μμ το βράδυ.
Σε ορισμένες αναρτήσεις ο Τραμ απεικονίζει τον εαυτό του ως ήρωα δράσης. Τον Ιανουάριο μοιράστηκε εικόνα όπου καρφώνει την αμερικανική σημαία στη Γροιλανδία, ενώ σε άλλη κοιτάζει την κάμερα με ένα πολυβόλο στο χέρι με τη λεζάντα «No more mr nice guy».
Το AI ζωντανεύει τις φαντασιώσεις του Τραμπ
Σε πολλές αναρτήσεις του χρησιμοποιεί φανταστικά σενάρια να χτυπήσει και να υποβαθμίσει του αντιπάλους του.
Όπως τον Οκτώβριο του περασμένους έτους κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας «No Kings», όπου ο Τραμπ ανήρτησε βίντεο AI που τον έδειχνε να ρίχνει καφέ απόβλητα σε διαδηλωτές από ένα τζετ.
Πολλές φορές ο Τραμπ ξεφευγει και ξπεερνά τα όρια μεταξύ χιούμορ και προσβολής.
Ο Τραμπ διέγραψε την ανάρτηση με την AI εικόνα του ως «Χριστού» μετά από την κατακραυγή υποστηρικτών του.
Στην εικόνα παρουσιαζόταν ο Ντόναλντ Τραμπ σαν μια μορφή που θυμίζει τον Ιησού Χριστό, με φως να βγαίνει από τα χέρια του, καθώς «θεραπεύει» έναν άρρωστο άνδρα σε νοσοκομειακό κρεβάτι, ενώ στο φόντο εμφανιζόταν μια σκοτεινή φιγούρα.
Η ανάρτηση, αν και διαγράφηκε αργότερα, είχε ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από πιστούς και υποστηρικτές του αμερικανού προέδρου, πολλοί από τους οποίους τον είχαν στηρίξει στο παρελθόν. Αυτή τη φορά, όμως, δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους.
Και δεν ήταν μόνο αυτή. Είχε προηγηθεί ανάρτηση όπου είχε απεικονίσει τον εαυτό του ως Πάπα, μερικές ημέρες αφού δήλωσε μεταξύ αστείου και σοβαρού πως θα του "άρεσε" να γίνει εκείνος ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας και μερικές ημέρες προτού το Κονκλάβιο στο Βατικανό αναδείξει τον διάδοχο του εκλιπόντα Φραγκίσκου.
Το έγχρωμο πορτρέτο που αναρτήθηκε στο Truth Social, τον έδειχνε με σοβαρό ύψος σε παπικό θρόνο, με ύφος σοβαρό, με λευκά παπικά άμφια και μίτρα, με επιβλητικό χρυσό σταυρό περασμένο στον λαιμό, και στο δεξί χέρι τον δείκτη υψωμένο προς τον ουρανό.
Ο Τραμπ έχει ακόμα δημοσιεύσει ΑΙ βίντεο ακόμα και με το σχέδιό του για τη Γάζα.
Στο κλιπ των 33 δευτερολέπτων φαίνεται η Γάζα με «δρόμους για περπάτημα, πολυκατοικίες και αστραφτερές παραλίες.
Φαίνονται επίσης, χορευτές, ένα παιδί που κρατά ένα χρυσό μπαλόνι σε σχήμα προσώπου του Τραμπ και ένα τεράστιο χρυσό άγαλμα του ίδιου του Τραμπ.
Ο κόσμος χορεύει καθώς χαρτονομίσματα πέφτουν βροχή ενώ ο Έλον Μασκ απολαμβάνει το τοπίο. Επίσης, Τραμπ και Νετανιάχου είναι σε ξαπλώστρες και απολαμβάνουν τα ποτά τους», όπως επισημαίνουν ξένα δημοσιεύματα.
Τελευταία μοιράστηκε εικόνα με τον Πύργο Τραμπ στο φεγγάρι ενώ έστρεψε την προσοχή του στο διάστημα και ανήρτησε εικόνες που τον δείχνουν να εκτοξεύει πυραύλους από διαστημόπλοιο και στη συνέχεια να περπατά δίπλα σε εξωγήινο δεμένο με αλυσίδες.