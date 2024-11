Ντόναλντ Τραμπ: Η σκοτεινή φιγούρα του έγινε εξώφυλλο στο New Yorker

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την νίκη του στις αμερικανικές εκλογές γίνεται ξανά πρόεδρος των ΗΠΑ και… εξώφυλλο στο New Yorker.

Στο εξώφυλλο του New Yorker ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται σαν σκοτεινή φιγούρα, καλύπτοντας σχεδόν όλη την εικόνα. Αν και δεν αναφέρεται το όνομά του, όλοι αναγνωρίζουν ποιος κρύβεται πίσω από τη φιγούρα αυτή. Είναι ο μεγάλος νικητής των αμερικανικών εκλογών…

An early look at the cover of next week’s issue, “Back with a Vengeance,” by Barry Blitt. #NewYorkerCovershttps://t.co/VKbFiz5qQY pic.twitter.com/oMamjyzA4K