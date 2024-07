Ντόναλντ Τραμπ: Η στιγμή του πυροβολισμού από τον 20χρονο Τόμας Μάθιους Κρουκς

Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει η απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας του στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια το Σάββατο (13.7.24).

Ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας του Τραμπ είναι, όπως ανακοίνωσε το FBI, ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς (Thomas Matthew Crooks).

Ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά των ανδρών των υπηρεσιών Ασφαλείας, ενώ από τους πυροβολισμούς έχασε τη ζωή του και ένας πολίτης. Επίσης, έχουν τραυματιστεί σοβαρά δύο άτομα.

Ο Τραμπ τραυματίστηκε ελαφρά στο πάνω μέρος του δεξιού αυτιού του και αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες επέστρεψε με το αεροσκάφος του στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ.

«Το πιο σημαντικό, θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του ατόμου στη συγκέντρωση που σκοτώθηκε, καθώς και στην οικογένεια ενός άλλου ατόμου που τραυματίστηκε σοβαρά. Είναι απίστευτο ότι μια τέτοια πράξη μπορεί να γίνει στη χώρα μας. Τίποτα δεν είναι γνωστό αυτή τη στιγμή για τον δράστη, ο οποίος είναι πλέον νεκρός. Με πυροβόλησαν, μια σφαίρα μου τρύπησε το πάνω μέρος του δεξιού μου αυτιού. Ήξερα αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν άκουσα έναν ήχο, πυροβολισμούς και αμέσως ένιωσα τη σφαίρα να σκίζει το δέρμα», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ηγέτες από όλο τον κόσμο καταδικάζουν την επίθεση και εκφράζουν και τη συμπαράστασή τους στα θύματα

Ηγέτες από όλο τον κόσμο καταδίκασαν την απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγινε στόχος πυροβολισμών και τραυματίστηκε στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια χθες Σάββατο.

Αμέσως μετά την επίθεση, στην οποία σκοτώθηκε ένας θεατής και τραυματίστηκαν σοβαρά άλλοι δύο, ηγέτες από όλο τον κόσμο καταδίκασαν την πολιτική βία και εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους προς τα θύματα.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) o Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό του τονίζοντας η πολιτική βία είναι απαράδεκτη στις δημοκρατικές κοινωνίες και εύχεται στον Ντόναλντ Τραμπ πλήρη και ταχεία ανάρρωση.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε την επίθεση: «Για μια ακόμη φορά γινόμαστε μάρτυρες απαράδεκτων πράξεων βίας εναντίον πολιτικών εκπροσώπων», ανέφερε.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε «σοκαρισμένος». «Η πολιτική βία υπό οποιαδήποτε μορφή δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας. Οι σκέψεις μου είναι με όλα τα θύματα αυτής της επίθεσης», επεσήμανε.

Ο Ούγγρος ομόλογός του Βίκτορ Όρμπαν σημείωσε ότι «οι σκέψεις και οι προσευχές μου» είναι με τον Ντόναλντ Τραμπ «αυτές τις σκοτεινές ώρες».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επεσήμανε ότι «παρακολουθώ με τρόμο» την κατάσταση στην Πενσιλβάνια και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Αμερικανό πρώην πρόεδρο. Εξέφρασε εξάλλου την ελπίδα «ο διάλογος και η υπευθυνότητα να επικρατήσουν επί του μίσους και της βίας» στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στις ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης σοκαρισμένος και ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση» στον Τραμπ. «Δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτού του είδους τη βία η οποία δεν έχει καμία θέση στον κόσμο. Η βία δεν πρέπει ποτέ να επικρατεί», εκτίμησε.

«Όλος ο κόσμος πρέπει να καταδικάσει» την επίθεση, υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος συνομίλησε με τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του στις εκλογές.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι κατηγόρησε «τη διεθνή αριστερά» και την «επιβλαβή της ιδεολογία». «Φοβούμενοι πως θα χάσουν τις εκλογές, καταφεύγουν στην τρομοκρατία για να επιβάλουν το οπισθοδρομικό και αυταρχικό πρόγραμμά τους», πρόσθεσε μέσω του X.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ζήτησε από τους υπέρμαχους της δημοκρατίας και του πολιτικού διαλόγου να «καταδικάσουν σθεναρά» την επίθεση εναντίον του Τραμπ.

Η κυβέρνηση της Κόστα Ρίκα κατήγγειλε μια «απαράδεκτη ενέργεια». «Ως ηγέτες της δημοκρατίας και της ειρήνης καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας».

Ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς καταδίκασε την επίθεση: «Η βία είναι μια απειλή κατά των δημοκρατιών και αποδυναμώνει τη συνύπαρξη. Πρέπει όλοι να την απορρίψουμε».

«Παρά τις βαθιές μας ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, η βία, απ’ όπου κι αν προέρχεται, πρέπει πάντα να απορρίπτεται από όλους», τόνισε ο πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς Άρσε.

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα ζήτησε «να παραμείνουμε σταθερά ενάντια σε κάθε μορφή βίας που αμφισβητεί τη δημοκρατία», ενώ ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση» στον Τραμπ.

Ο Ινδός ομόλογός του Ναρέντρα Μόντι δήλωσε «πολύ ανήσυχος». «Καταδικάζω έντονα αυτό το περιστατικό. Η βία δεν έχει θέση στην πολιτική και στις δημοκρατίες. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση».

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι χαρακτήρισε «ανησυχητική» την επίθεση, ενώ εξέφρασε την ανακούφισή του που ο Ρεπουμπλικάνος είναι σώος και αβλαβής. «Δεν υπάρχει θέση για τη βία στη δημοκρατική διαδικασία», υπογράμμισε.

Αντίστοιχη δήλωση έκανε και ο Νεοζηλανδός πρωθυπουργός Κρις Λούξον. «Καμία χώρα δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζει τέτοια πολιτική βία», επεσήμανε.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ- τε απηύθυνε «τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια» στα θύματα, εκτιμώντας με τη σειρά του ότι «η πολιτική βία υπό όλες της τις μορφές δεν είναι ποτέ αποδεκτή στις δημοκρατίες μας».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έγραψε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του Σάρα είναι «σοκαρισμένοι που μάθαμε για την επίθεση εναντίον του προέδρου Τραμπ». «Προσευχόμαστε για την ασφάλειά του και την ταχεία του ανάρρωση», πρόσθεσε.

Η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία, υπογράμμισε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά τον τραυματισμό του Ντόναλντ Τραμπ από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης και τον θάνατο ενός εκ των παρευρισκομένων.

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένη μετά τους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής συγκέντρωσης του πρώην προέδρου Τραμπ. Εύχομαι στον Ντόναλντ Τραμπ ταχεία ανάρρωση και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του αθώου θύματος. Η πολιτική βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία» τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μέσω Χ.

I am deeply shocked by the shooting that took place during former President Trump’s campaign rally. I wish Donald Trump a speedy recovery and offer my condolences to the family of the innocent victim. Political violence has no place in a democracy.

Ο πρόεδρος Μακρόν «ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση» στον πρώην πρόεδρο και εξέφρασε την “αγανάκτησή” του

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε σήμερα “ευχές για ταχεία ανάρρωση” στον Ντόναλντ Τραμπ, θύμα απόπειρας δολοφονίας χθες Σάββατο στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, “μια τραγωδία για τις δημοκρατίες μας”, όπως ανέφερε στο Χ.

“Ένας υποστηρικτής (σ.σ. του Τραμπ) πέθανε, πολλοί τραυματίστηκαν. Πρόκειται για μια τραγωδία για τις δημοκρατίες μας. Η Γαλλία μοιράζεται το σοκ και την αγανάκτηση του αμερικανικού λαού”, πρόσθεσε ο Μακρόν.

My thoughts are with President Donald Trump, the victim of an assassination attempt. I send him my wishes for a speedy recovery. A spectator has died, several are injured. It is a tragedy for our democracies. France shares the shock and indignation of the American people.