Ντόναλντ Τραμπ: Ο Μπαράκ Ομπάμα του έδωσε συγχαρητήρια και «έδειξε» την οικονομία ως αιτία της ήττας της Κάμαλα Χάρις

Με μία γραπτή δήλωση αντέδρασε ο Μπαράκ Ομπάμα στην ήττα της Κάμαλα Χάρις. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δεν παρέλειψε να συγχαρεί τον νικητή των αμερικανικών εκλογών, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν ανοσία» σε «αντιδράσεις των πολιτών για τους Δημοκρατικούς πολιτικούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο», σχολίασε αρχικά ο Μπαράκ Ομπάμα για τα αποτελέσματα της 5ης Νοεμβρίου που φέρνουν στον Λευκό Οίκο τον 78χρονο Ρεπουμπλικανό, Ντόναλντ Τραμπ.

Στο μήνυμά του ο Μπαράκ Ομπάμα απέδωσε την ήττα της Κάμαλα Χάρις από τον Ντόναλντ Τραμπ σε μία σειρά από οικονομικούς λόγους, που – όπως υποστήριξε – ευθύνονται για το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Όπως είπα στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, οι ΗΠΑ έχουν περάσει πολλά τα τελευταία χρόνια – από μία ιστορική πανδημία και τις αυξήσεις τιμών που προέκυψαν από αυτήν, έως τις γρήγορες αλλαγές και την αίσθηση που πολλοί άνθρωποι έχουν πως δεν τα καταφέρνουν, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά δουλεύουν, είπε ο Ομπάμα. «Αυτές οι συνθήκες έχουν δημιουργήσει αντίθετους ανέμους για τους Δημοκρατικούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο και χθες (σ.σ. 05.11.2024) το βράδυ έδειξαν ότι οι ΗΠΑ δεν μένουν ανεπηρέαστες.

«Τα καλά νέα είναι ότι αυτά τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν – αλλά μόνο εάν ακούμε ο ένας τον άλλον και μόνο εάν τηρούμε τις βασικές συνταγματικές αρχές και τους δημοκρατικούς κανόνες που έκαναν αυτή τη χώρα σπουδαία», τόνισε ο Μπαράκ Ομπάμα.

Here’s our statement on the results of the 2024 presidential election: pic.twitter.com/lDkNVQDvMn