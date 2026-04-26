Ντόναλντ Τραμπ: Όλες οι απόπειρες δολοφονίας που έχουν γίνει εναντίον του Αμερικανού προέδρου

Η επίθεση και πιθανή απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου (25/4/2026) κατά τη διάρκεια του δείπνου των αντιπροσώπων του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο Χίλτον στη Ουάσινγκτον, βρίσκεται στο επίκεντρο των παγκόσμιων συζητήσεων τις τελευταίες ώρες, αφού ο δράστης έφτασε πολύ κοντά στην αίθουσα που βρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος και όλοι οι καλεσμένοι και ξεκίνησε τους πυροβολισμούς. Αυτή όμως δεν ήταν η πρώτη φορά που κάποιος προσπάθησε να τον δολοφονήσει.

Εξαιτίας της επίθεσης και του γεγονότος ότι ο δράστης κατάφερε να μπει οπλισμένος μέσα στο ξενοδοχείο και να πυροβολήσει, έχουν δημιουργηθεί ερωτήματα γύρω από την αποτελεσματικότητα της Μυστικής Υπηρεσίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ βέβαια δεν φαίνεται να είναι αγχωμένος αφού εξήρε τη Μυστική Υπηρεσία και την λειτουργία της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε στο NBC, το αμερικανικό δίκτυο-εταίρο του Sky News: «Φαίνεται πράγματι ότι είχε ως στόχο άτομα που εργάζονται στην κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων πιθανώς και ο πρόεδρος».

Μιλώντας μετά το περιστατικό, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέκρινε τον εαυτό του με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Αβραάμ Λίνκολν, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1865. Είπε σε έναν δημοσιογράφο: «Έχω μελετήσει τις δολοφονίες και πρέπει να σας πω ότι οι άνθρωποι με τη μεγαλύτερη επιρροή, αυτοί που κάνουν τα περισσότερα. Οι άνθρωποι που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση, αυτοί είναι που στοχεύουν».

Σύμφωνα με πληροφορίες που συνέλεξε το SkyNews, ο πρόεδρος έχει επιβιώσει από πολλαπλές επιθέσεις με πυροβολισμούς και απειλές κατά της ζωής του την τελευταία δεκαετία. Πότε έγιναν αυτές οι απόπειρες και ποιοι ήταν οι δράστες;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

25 Απριλίου 2026

Η πιο πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ έγινε χθες το βράδυ όταν δράστης προσπάθησε να εισβάλει στην αίθουσα όπου γινόταν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο Χίλτον στην Ουάσινγκτον.

Οι πληροφορίες και τα κίνητρα του δράστη ακόμα εξετάζονται, ενώ έχουν δημιουργηθεί πολλά ερωτήματα για το αν υπήρχαν τα επαρκή μέσα ασφαλείας κατά τη διάρκεια του δείπνου.

Ο 31χρονος Κόουλ Άλεν: «Ήρθε να σκοτώσει τον Τραμπ και αξιωματούχους της κυβέρνησης» είπε ο Λευκός Οίκος.

President Trump and Vice President JD Vance were rushed off the stage after shots were fired at the White House Correspondents' Dinner.

Ο άνδρας πέρασε γρήγορα τους ανθρώπους ασφαλείας στην πρώτη είσοδο πυροβολώντας με καραμπίνα και τραυματίζοντας έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας. Αν και προκλήθηκε πανικός, λίγα λεπτά μετά και προτού καταφέρει να μπει στην αίθουσα εντοπίστηκε και συνελήφθη από τους υπόλοιπους πράκτορες.

WATCH: More footage from the evacuation shows President Trump being rushed out of the White House Correspondents' Dinner following THE SHOOTING.

Ο πρόεδρος Τραμπ φυγαδεύτηκε γρήγορα την ώρα που ακούστηκαν οι πυροβολισμοί και ξέφυγε από τον δράστη.

Φεβρουάριος 2026

Η πιο πρόσφατη απόπειρα επίθεσης κατά του Ντόναλντ Τραμπ ήταν στη Φλόριντα τον Φεβρουάριο του 2026. Ένας άνδρας προσπάθησε να «εισέλθει παράνομα» στο κτήμα Mar-a-Lago του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, αλλά η Μυστική Υπηρεσία τον εντόπισε και τον σκότωσε.

Ο 21χρονος Όστιν Τάκερ Μάρτιν, ο οποίος ήταν οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο και φιάλη αερίου, είχε σηκώσει το όπλο του «σε θέση βολής» πριν εξοντωθεί, σύμφωνα με αξιωματούχους της κομητείας Παλμ Μπιτς.

Πιστεύεται ότι ο Μάρτιν ταξίδεψε από τη Βόρεια Καρολίνα, ενώ ο ξάδερφός του αργότερα περιέγραψε την οικογένεια ως «μεγάλους υποστηρικτές του Τραμπ». Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ βρίσκονταν στην Ουάσινγκτον τη στιγμή του περιστατικού ο δράστης όμως δεν γνώριζε την τοποθεσία του προέδρου και πιθανώς πίστευε ότι βρισκόταν μέσα στο κτίριο.

Σεπτέμβριος 2024

Ένας άνδρας που κρυβόταν σε θάμνους με ένα τουφέκι τύπου AK-47 επιχείρησε να δολοφονήσει τον κ. Τραμπ καθώς έπαιζε γκολφ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο Ράιαν Ράουθ, 59 ετών, έφυγε και εγκατέλειψε ένα τουφέκι εφόδου, αλλά συνελήφθη την ίδια ημέρα. Αργότερα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή, επιχειρώντας να μαχαιρώσει τον εαυτό του στον λαιμό με ένα στυλό μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας.

13 Ιουλίου 2024

Η πιο δημόσια και επικίνδυνη απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Τραμπ ο οποίος γλίτωσε οριακά, έγινε στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια στις 13 Ιουλίου 2026 όταν έπεσαν οκτώ πυροβολισμοί την στιγμή που μιλούσε σε προεκλογική συγκέντρωση.

Λίγο μετά την έναρξη της εκπομπής «Ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ» και περίπου οκτώ λεπτά αφότου ο κ. Τραμπ άρχισε να μιλάει, έπεσαν οι πυροβολισμοί με αποτέλεσμα ο Τραμπ να τραυματιστεί στο πάνω μέρος του δεξιού αυτιού του.

On July 13, 2024, the MSM reported 1st Attempted assassination of Donald Trump in Pennsylvania. The assassination was 100% staged:

1) 30 minutes before the shooting, Trump’s Secret Servicemen(SS) already knew the assassin Thomas Crooks.

2)8 minutes before the shooting, a… https://t.co/xX4te4ZovP — West meets East (@adamshuy) March 15, 2026

Ο 20χρονος ένοπλος, Τόμας Μάθιου Κρουκς, σκοτώθηκε από ελεύθερους σκοπευτές της Μυστικής Υπηρεσίας επί τόπου και ο κ. Τραμπ εκδιώχθηκε από τη σκηνή. Ένας συμμετέχων στη συγκέντρωση σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Εικόνες του αιμόφυρτου Τραμπ να υψώνει προκλητικά τη γροθιά του προς το πλήθος μετά τους πυροβολισμούς κοινοποιήθηκαν ευρέως μετά το περιστατικό.

‘I knew it was gunshots right away’



Speaking to NBC, a witness has described the moment gunshots rang out at the Donald Trump rally in Pennsylvania



Latest: https://t.co/5LuZTfjWJX



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/lx2TYNeShn — Sky News (@SkyNews) July 14, 2024

Ιούλιος 2024

Νωρίτερα φέτος, ένας Πακιστανός καταδικάστηκε καθώς βρέθηκαν πληροφορίες ότι σχεδίαζε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους πολιτικούς των ΗΠΑ, μετά τη δολοφονία του Ιρανού στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί από την Ουάσινγκτον το 2020.

Ο Ασίφ Μέρτσαντ, 47 ετών, καταδικάστηκε για «δολοφονία επί πληρωμή και απόπειρα διάπραξης τρομοκρατικής ενέργειας που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα» κατόπιν εντολής των ιρανικών αρχών, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Συνελήφθη το 2024 καθώς ετοιμαζόταν να φύγει από τις ΗΠΑ, έχοντας συναντήσει μυστικούς αξιωματικούς που προσποιήθηκαν ότι ήταν πιθανοί εκτελεστές.

Η Τεχεράνη αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι επιδίωξε να δολοφονήσει τον κ. Τραμπ ή άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Μέρτσαντ παραδέχτηκε ότι συμμετείχε στο σχέδιο με το επίλεκτο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, αλλά κατέθεσε ότι το έκανε για να προστατεύσει την οικογένειά του στην Τεχεράνη.

Ιούνιος 2016

Ένας 20χρονος Βρετανός οδηγήθηκε στη φυλακή επειδή προσπάθησε να αρπάξει το όπλο ενός αστυνομικού σε μια συγκέντρωση σε ένα καζίνο του Λας Βέγκας, λέγοντας αργότερα ότι πήγε στην εκδήλωση για να προσπαθήσει να σκοτώσει τον τότε υποτιθέμενο υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών.

Ο Μάικλ Σάντφορντ, 20 ετών, από το Ντόρκινγκ του Σάρεϊ, ήταν άνεργος, ζούσε από το αυτοκίνητό του και είχε υποβληθεί σε θεραπεία για ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και ανορεξία, σύμφωνα με τις αρχές. Βρισκόταν παράνομα στις ΗΠΑ αφού παρέμεινε εκτός ισχύος της βίζας του κατά 10 μήνες.

Ο Σάντφορντ φυλακίστηκε αργότερα και εξέτισε περίπου το μισό της ποινής του ενός έτους, πριν επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο.