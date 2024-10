Ντόναλντ Τραμπ: Ρεσιτάλ χυδαιότητας στην συγκέντρωση της Νέας Υόρκης – Ο «αντίχριστος» και το «νησί των σκουπιδιών»

Απίστευτη ρητορική μίσους από τον Ντόναλντ Τραμπ και την ομάδα του, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής συγκέντρωσης που έκανε χθες (27.10.2024) στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παραλήρησε τόσο ακραία όπως συνηθίζει να κάνει, διάσημοι υποστηρικτές του που πήραν το μικρόφωνο και μίλησαν στους πολίτες της Νέας Υόρκης, αποκάλεσαν ως «αντίχριστο» την Κάμαλα Χάρις και χαρακτήρισαν «νησί των σκουπιδιών» το Πουέρτο Ρίκο.

Το απίστευτο παραλήρημα ξεκίνησε ο κωμικός Τόνι Χίντσλιφ που αστειευόμενος αποκάλεσε «νησί των σκουπιδιών» το Πουέρτο Ρίκο, προκαλώντας τις αντιδράσεις των Δημοκρατικών των Ρεπουμπλικάνων και της κοινότητας Πορτορικανών που ζει στο νησί.

«Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά υπάρχει ένα κυριολεκτικά πλωτό νησί από σκουπίδια στη μέση του ωκεανού. Νομίζω λέγεται Πουέρτο Ρίκο», είπε ο γνωστός κωμικός ως «Kill Tony», με τον κόσμο που τον άκουσε να μένει με το στόμα ανοιχτό.

«Είμαι αηδιασμένη από το ρατσιστικό σχόλιο. Δεν αντιπροσωπεύει τις αξίες του κόμματος», είπε η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μαρία Ελβίρα Σαλαζάρ.

«Το αστείο απέτυχε για κάποιο λόγο – δεν είναι αστείο και δεν είναι αληθινό. Οι Πορτορικανοί είναι υπέροχοι άνθρωποι και εκπληκτικοί Αμερικανοί», είπε ο Γερουσιαστής Ρικ Σκοτ από τη Φλόριντα.

Ο «Kill Tony» προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό του λέγοντας πως «οι άνθρωποι δεν έχουν αίσθηση του χιούμορ» με την Δημοκρατική βουλευτή Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ της οποίας η οικογένεια κατάγεται από το Πουέρτο Ρίκο να απαντά:

«Δεν “αγαπάς” το Πουέρτο Ρίκο. Σου αρέσει να πίνεις πίνα κολάντα εκεί. Υπάρχει διαφορά».

At Trump’s Madison Square Garden rally, podcast host and comedian Kill Tony referred to Puerto Rico as a “floating island of garbage,” during his set.



Notably, four percent of Pennsylvanians are Puerto Rican.



Around 500,000 people.

«Διάβολος και αντίχριστος η Κάμαλα Χάρις»

Όσοι ομιλητές προηγήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι λες και προσπάθησαν να τον «ανταγωνιστούν» στο ποιος θα κάνει την πιο ακραία ρητορική μίσους.

Δεύτερος που προκάλεσε σάλο, ήταν ο παιδικός φίλος και υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, Ντέιβιντ Ρεμ, που αποκάλεσε την Κάμαλα Χάρις ως «διάβολο και αντίχριστο».

David Rem NAILED IT



“She [Kamala Harris] is the Antichrist. At her rally last week, she said that Jesus Christ followers are not welcome at my rally.”



Kamala has a very anti-christ spirit about her. That level of fakeness isn't normal at all. She deceives like a demon.

Ο πρώην δικηγόρος του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου, Ρούντι Τζουλιάνι, ισχυρίστηκε πως η Δημοκρατική αντιπρόεδρος «βρίσκεται στο πλευρό των τρομοκρατών», μιλώντας για τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

“They’re on the side of the terrorists!” — Rudy Giuliani is now on stage fear-mongering about Palestinians pic.twitter.com/swku6cZA0Q — Aaron Rupar (@atrupar) October 27, 2024

Ο ραδιοφωνικός παρουσιαστής Σιντ Ρόζενμπεργκ με τη σειρά του «επιτέθηκε» στη Χίλαρι Κλίντον την οποία δεν συμπαθούν οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ.

«Αρρωστημένο κάθαρμα. Όλο το γαμ… το κόμμα. Ένα μάτσο εκφυλισμένοι. Υπάνθρωποι, εβραιοφάγοι και υπάνθρωποι. Όλοι τους», είπε ο Ρόζενμπεργκ.

Στο βήμα ανέβηκε και ο Τάκερ Κάρλσον, ο πρώην παρουσιαστής του Fox News, που έχασε τη θέση του στην μετά τη μήνυση που δέχτηκε το δίκτυο για συκοφαντική δυσφήμιση σχετικά με τη διάδοση ψευδών ισχυρισμών περί εκλογικής απάτης του 2020.

Ο πρώην παρουσιαστής τα «έβαλε» με την Καμάλα Χάρις χρησιμοποιώντας ψεύτικα στοιχεία για την καταγωγή της.

«Ως η πρώτη Σαμοανο-Μαλαισιανή με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, πρώην εισαγγελέας της Καλιφόρνιας που έγινε ποτέ πρόεδρος, δεν είναι και τόσο εντυπωσιακή», είπε.

«Να υπενθυμίσω στους ανθρώπους πώς ήταν η ζωή όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ», είπε ο υποψήφιος αντιπρόεδρος των Ρεπουμπλικάν, Τζέι Ντι Βανς.

«Ο Τιμ Γουόλς έχει την πιο δύσκολη δουλειά στην αμερικανική πολιτική», γιατί πρέπει να υπερασπιστεί την Κάμαλα Χάρις, συνέχισε για τον υποψήφιο αντιπρόεδρο των Δημοκρατικών.

«Παρακαλώ πείτε μια προσευχή για τον Γουόλς, γιατί του ζητούν να κάνει το ακατόρθωτο», πρόσθεσε.

Από την επεισοδιακή συγκέντρωση δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Έλον Μασκ που υποσχέθηκε πως θα πάρουν την κυβέρνηση από τα πορτοφόλια τους.

«Θα πάρουμε την κυβέρνηση από την πλάτη σας και από το πορτοφόλι σας». «Η Αμερική θα φτάσει σε ύψη που δεν έχει ξαναδεί ποτέ. Το μέλλον θα είναι καταπληκτικό», είπε.

Full remarks by Elon Musk at Donald Trump's Madison Square Garden Rally in New York City.

The crowd just went nuts as Melania Trump introduced her husband, Donald John Trump, as our next President.



This is one of the greatest Trump rallies EVER.

This is the moment Donald Trump won the most important Election of our lifetime. A TRUE HERO



History was made today. 9 YEARS of the most important movement coming down to one rally



I will NEVER forget this Historical Day 🇺🇸



Pray for Donald and Melania Trump 🙏

Τελευταία ομιλήτρια πριν εμφανιστεί ο Ντόναλντ Τραμ ήταν η σύζυγός του Μελάνια.

«Οι ζωές μας είναι περίπλοκες, ακόμη και στις καλύτερες εποχές, και δυστυχώς σήμερα. Η ποιότητα ζωής που όλο χειροτερεύει, σε συνδυασμό με την οικονομική αστάθεια καθιστά δύσκολη την ευημερία των επιχειρήσεων», είπε και πρόσθεσε ότι «η Νέα Υόρκη και η Αμερική χρειάζεται να ξαναβρούν τη μαγεία τους», είπε.

🇺🇸 Melania Trump is what a REAL First Lady looks like!



Not a power hungry witch like Jill Biden



Make Melania First Lady Again!

Μετά το απίστευτο ρεσιτάλ ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβηκε στο βήμα και εστίασε την ομιλία του στην αναγγελία των φορολογικών ελαφρύνσεων για όσους φροντίζουν μέλη της οικογένειάς τους χωρίς να ξεχνά το σχέδιό του για τις μαζικές απελάσεις των παράνομων μεταναστών.

Στη συνέχεια χαρακτήρισε την αντίπαλό του ως «άτομο με χαμηλή νοημοσύνη» κατηγορώντας ότι «κατέστρεψε τη χώρα».

«Κάμαλα απολύεσαι, φύγε», ούρλιαζε στο μικρόφωνο.

Η Κάμαλα Χάρις με την σειρά της απάντησε σήμερα στον Ντόναλντ Τραμπ πως θα έκανε τεστ νοημοσύνης αλλά τον προκαλεί να κάνει το ίδιο.