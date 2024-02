Ντονέτσκ: Μακελειό από πυραυλικές επιθέσεις των Ουκρανών – Δεκάδες νεκροί Ρώσοι

Ένα από τα πιο πολύνεκρα χτυπήματα του πολέμου στην Ουκρανία καταγράφηκε στο Ντονέτσκ. Πλήγμα από πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων τύπου HIMARS των Ουκρανών εξολόθρευσε 60 – ίσως και περισσότερους – Ρώσους στρατιώτες, οι οποίοι είχαν παραταχθεί για επιθεώρηση με εντολή του διοικητή τους.

Τα πλάνα, που κατέγραψαν κάποιοι εκ των τραυματιών Ρώσων στρατιωτών που επέζησαν του πλήγματος από HIMARS των Ουκρανών στο Ντονέτσκ, δείχνουν δεκάδες πτώματα διασκορπισμένα σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, σε ένα χωράφι στο Ντονέτσκ που σχεδόν έχει απανθρακωθεί.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί είχαν διαταχθεί να παραταχθούν για μια αυτοσχέδια επιθεώρηση από τον επικεφαλής πολεμικό διοικητή, υποστράτηγο Oleg Moiseev, 49 ετών. Προφανώς οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διέθεταν πληροφορίες για την παράταξη των Ρώσων στρατιωτών υπό τις εντολές του διοικητή της 29ης Στρατιάς της Ανατολικής Στρατιωτικής Περιφέρειας.

Σύμφωνα με την Daily Mail, επικαλούμενη ρωσικές πηγές πληροφόρησης, η επίθεση ακριβείας από πυραυλικά συστήματα τύπου HIMARS σημειώθηκε λίγες στιγμές πριν ο Υποστράτηγος φτάσει στο σημείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι εικόνες είναι σκληρές:

BREAKING:



Ukrainian HIMARS strike kills 65+ Russian soldiers.



A Russian training ground near Trudivske (Donetsk region) was hit.



A commander ordered them to line up despite being not too far from the frontlines. Furious outcry on Russian social media… pic.twitter.com/C7UkfcLicn