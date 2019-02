Ο 11χρονος Τζόσουα Τραμπ, που δέχεται bullying λόγω… επιθέτου, καλεσμένος του Ντ. Τραμπ

“Του αρέσουν οι φυσικές επιστήμες, τα καλλιτεχνικά και η ιστορία”, αναφέρει στη σύντομη ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος για τον 11χρονο Τζόσουα Τραμπ, διευκρινίζοντας ότι δεν συνδέεται με την οικογένεια του Αμερικανού προέδρου.

“Στον Τζόσουα, μαθητή της 6ης Δημοτικού από το Ντελαγουέρ, αρέσουν, επίσης, τα ζώα και ελπίζει να μπορέσει να εργαστεί στον τομέα αυτό όταν μεγαλώσει. Ήρωας του και καλύτερός του φίλος είναι ο θείος του Κόντι, που εργάζεται στην αμερικανική Πολεμική Αεροπορία”, συνεχίζει η ανακοίνωση.

“Δυστυχώς παρενοχλούσαν τον Τζόσουα στο σχολείο εξαιτίας του επωνύμου του. Ευγνωμονεί την »πρώτη» κυρία και την οικογένεια Τραμπ για τη στήριξή τους”, επισημαίνει.

Σύμφωνα με το περιοδικό Newsweek και άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τζόσουα είχε δεχθεί τόσες κοροϊδίες ώστε άρχισε να χρησιμοποιεί άλλο επώνυμο.

Η Μελάνια Τραμπ έχει δηλώσει ότι ως »πρώτη» κυρία θα επικεντρωθεί στην καταπολέμηση του bullying.

Η “πρώτη” οικογένεια των ΗΠΑ συνηθίζει να προσκαλεί στην ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους ανθρώπους που έχουν σχέση με τους σκοπούς και τις προτεραιότητες του Αμερικανού προέδρου.

This child has been mercilessly bullied because of his name, Joshua Trump. He will be a guest of @POTUS and @FLOTUS at #SOTU2019 . #stopbullying pic.twitter.com/ifUme5WQBv

— tara ✞ (@tarafdavis) February 5, 2019