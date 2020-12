Ο Αδόλφος Χίτλερ μόλις… εξελέγη στη Ναμίμπια! (pics)

Έναν Αφρικανό πολιτικό στη Ναμίμπια που φέρει το ονοματεπώνυμο «Αδόλφος Χίτλερ», ανακάλυψε η γερμανική εφημερίδα BILD. Και οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν -τι άλλο;- πώς αισθάνεται που ονομάζεται έτσι;

Την Τετάρτη, ο Αδόλφος Χίτλερ Ουνόνα (το πλήρες όνομά του) ορκίστηκε ως περιφερειακός διαχειριστής για το Σύνταγμα της Ναμίμπιας. Είχε προηγουμένως αποσπάσει το 84.88% των ψήφων στις περιφερειακές εκλογές στην περιοχή Ομπούντια της Βόρειας Ναμίμπιας.

Ο Αφρικανός πολιτικός ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τους Ναζί και εισήλθε στην πολιτική με το κόμμα του SWAPO. «Το γεγονός ότι έχω αυτό το όνομα δεν σημαίνει ότι θέλω να υποτάξω την Οσάνα τώρα», λέει γελώντας. «Αυτό δεν σημαίνει ότι αποσκοπώ στην παγκόσμια κυριαρχία» προσθέτει.

Adolf Hitler wins election in Namibia: Politician named after Nazi leader sweeps to victory https://t.co/NzTUcR1XqB

«Ο πατέρας μου μού έδωσε το όνομα αυτού του ανθρώπου… Πιθανότατα δεν κατάλαβε τι αντιπροσώπευε ο Αδόλφος Χίτλερ» εξηγεί, προσθέτοντας ότι και για τον ίδιο αρχικά η κατάσταση ήταν παρόμοια. Δεν γνώριζε περί ποιου ανθρώπου επρόκειτο.

«Για μένα, αυτό ήταν ένα κανονικό όνομα ως παιδί. Μόνο ως έφηβος συνειδητοποίησα ότι ο Χίτλερ ήθελε να υποτάξει ολόκληρο τον κόσμο. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα πράγματα» λέει ο Αφρικανός πολιτικός.

RESULTS: Uunona Adolf Hitler of the SWAPO party is the duly elected councilor of the Ompundja Constituency.#NamVotes2020 #NamibiaVotes2020 #EagleFM pic.twitter.com/6ZQqaNctZx