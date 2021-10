Συντετριμμένος ο Άλεκ Μπάλντουιν προσήλθε στη νεκρώσιμη τελετή της Χαλίνα Χάτσινς. Της διευθύντριας φωτογραφίας που έπεσε νεκρή από το όπλο που κρατούσε ο διάσημος ηθοποιός στα γυρίσματα του γουέστερν «Rust».

Νωρίτερα, το Σάββατο (23.10.2021), ο Άλεκ Μπάλντουιν, σε κάκιστη ψυχολογική κατάσταση, έδωσε το παρών στην ιδιωτική κηδεία της Χαλίνα Χάτσινς, παρουσία του συζύγου της και του εννέα ετών γιου της.

Τραγικό πρόσωπο των ημερών, ο Άλεκ Μπάλντουιν, πυροβόλησε και σκότωσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας γουέστερν «Rust», κατά λάθος, τη διευθύντρια φωτογραφίας, Χαλίνα Χάτσινς.

Μετά την τραγωδία ο 63χρονος έβγαλε τα ρούχα του καουμπόι που είχαν σταγόνες αίματος και παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα της Σάντα Φε. Έδωσε κατάθεση και παραμένει ελεύθερος.

Σύμφωνα με έγγραφο που έχει διαβιβαστεί στην εισαγγελία της Σάντα Φε, ένας βοηθός σκηνοθέτης πήρε ένα περίστροφο από όσα ήταν διαθέσιμα από την 24χρονη υπεύθυνη οπλισμού της ταινίας.

Φώναξε στον Άλεκ Μπάλντουιν τη φράση «cold gun», χωρίς, όμως, ο ίδιος να ελέγξει εάν όντως το όπλο ήταν άδειο, αν όχι και αν περιείχε κάποιου είδους σφαίρες.

Πληροφορίες έκαναν λόγο για τρία όπλα που αφέθηκαν σε ένα καρότσι έξω από την τοποθεσία των γυρισμάτων, με τον α’ βοηθό σκηνοθέτη να παίρνει το ένα από αυτά και να το μεταφέρει στον χώρο των γυρισμάτων, χωρίς να γνωρίζει ότι ήταν γεμάτο με αληθινές σφαίρες.

Δευτερόλεπτα αργότερα, γυρίζοντας τη σκηνή μέσα σε μία εκκλησία, ο Μπάλντουιν προφανώς στόχευσε προς την κάμερα και πάτησε τη σκανδάλη, σκοτώνοντας, κατά λάθος, τη διευθύντρια φωτογραφίας, Χαλίνα Χάτσινς και τραυματίζοντας τον σκηνοθέτη, Τζόελ Σόουζα, ο οποίος στεκόταν πίσω της.

Λίγες ώρες μετά την τραγωδία, ο Άλεκ Μπάλντουιν έγραψε στο Twitter: «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω το σοκ και τη θλίψη μου για το τραγικό συμβάν».

