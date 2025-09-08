Ο Banksy «ξαναχτυπά» με νέο σκίτσο στα Δικαστήρια του Λονδίνου – Καλύφθηκε άμεσα και φρουρείται

Ένα νέο έργο του Banksy, που απεικονίζει έναν δικαστή με τήβεννο να χτυπά με σφυρί έναν ανυπεράσπιστο διαδηλωτή που βρίσκεται στο έδαφος κρατώντας ένα πλακάτ με ένα κόκκινο σημάδι, εμφανίστηκε στους τοίχους των Βασιλικών Δικαστηρίων στο Λονδίνο, πριν καλυφθεί γρήγορα από τους φρουρούς ασφαλείας.

Όπως συνηθίζει ο Banksy, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του έργου του στα Βασιλικά Δικαστήρια στο Λονδίνο με μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Βασιλικά Δικαστήρια. Λονδίνο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εργαζόμενοι στην περιοχή δήλωσαν, ότι φρουροί ασφαλείας είχαν τοποθετηθεί μπροστά από το έργο, το οποίο δεν αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα ή περιστατικό, ωστόσο κάνει την εμφάνισή του δύο ημέρες μετά τη σύλληψη σχεδόν 900 ατόμων σε διαδήλωση στο Λονδίνο κατά της απαγόρευσης της Palestine Action, σύμφωνα με το ΒΒC.

Ένας εργαζόμενος, ο Mατέο, είπε, ότι περνώντας σήμερα το πρωί από το σημείο είδε φρουρούς να προσπαθούν να εμποδίσουν περαστικούς να βγάλουν φωτογραφίες. Στη συνέχεια έφτασαν περισσότεροι υπάλληλοι με υλικά για να το καλύψουν.

«Νομίζω ότι είναι αηδιαστικό που το κάλυψαν. Είναι προφανές ότι φοβούνται την αντίδραση που θα προκαλέσει», πρόσθεσε στον Guardian.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εικόνα που μοιράστηκε ο καλλιτέχνης από το Μπρίστολ στο Instagram δείχνει επίσης έναν δικηγόρο και έναν ποδηλάτη να περνούν μπροστά από το έργο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Banksy (@banksy)

Ο Banksy ο οποίος είναι γνωστός για τα πολιτικοποιημένα έργα του, έχει ζωγραφίσει μεταξύ άλλων το διαχωριστικό τείχος που έστησε το Ισραήλ κατά μήκος των συνόρων της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.