Ο «Diddy» κατονομάζεται στη λίστα των μαρτύρων στη δίκη για τη δολοφονία του Tupac

Το όνομα του Αμερικανού μεγιστάνα της μουσικής Sean «Diddy» Combs γνωστός και ως Puff Daddy, κατατέθηκε στην λίστα με τους μάρτυρες στη δίκη για τη δολοφονία του θρυλικού ράπερ Tupac Shakur που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Λας Βέγκας στις ΗΠΑ.

Η επικείμενη δίκη για τον Duane Keith «Keffe D» Davis θα μπορούσε να φέρει εκ νέου την προσοχή στον Puff Daddy, καθώς πολλά άτομα που συνδέονται με αυτόν φέρεται να κατονομάστηκαν ως πιθανοί μάρτυρες στη δίκη για τον θανάσιμο πυροβολισμό του Tupac Shakur το 1996. Η απροσδόκητη εξέλιξη φέρνει ξανά το όνομα του εμπλεκόμενου παραγωγού στο προσκήνιο.

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Υπενθυμίζεται ότι ο 56χρονος παραγωγός εκτίει ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, αφού καταδικάστηκε για μεταφορά με σκοπό την πορνεία. Τα νομικά του προβλήματα ακολούθησαν την πολύ δημοσιευμένη σύλληψή του το 2024. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης έγινε viral για τα νομικά του προβλήματα, ενώ και η ισόβια κράτησή του συνεχίζουν να προσελκύουν την προσοχή του κοινού.

Οι εισαγγελείς κατονόμασαν τον Puff Daddy κατά τη διάρκεια της δίκης, συνδέοντάς τον με τον Duane “Keffe D” Davis, τον πρώην αρχηγό συμμορίας που κατηγορείται ότι ενορχήστρωσε την ένοπλη επίθεση τον Σεπτέμβριο του 1996 στο Λας Βέγκας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Tupac.

Οι εναρκτήριες δηλώσεις ξεκίνησαν μετά την επίσημη απαγγελία κατηγοριών στον 63χρονο Ντέιβις για την κατηγορία ανθρωποκτονίας με τη χρήση θανατηφόρου όπλου για την προώθηση της δραστηριότητας της συμμορίας.

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Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Ντέιβις, πρώην ηγέτης των South Side Compton Crips, διηύθυνε την επίθεση εκδίκησης και παρείχε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία, αν και δεν κατηγορείται ότι πάτησε τη σκανδάλη.

Ο Shakur πυροβολήθηκε θανάσιμα σε ηλικία 25 ετών, ενώ επέβαινε σε όχημα που οδηγούσε ο πρώην επικεφαλής της Death Row Records, Suge Knight, μετά από έναν αγώνα πυγμαχίας στο MGM Grand. Υπέκυψε στα τραύματά του έξι ημέρες αργότερα.

Ο Ντέιβις, ο οποίος δήλωσε αθώος, παραμένει το μόνο άτομο που κατηγορείται ποινικά σε σχέση με τον θάνατο του Σακούρ σχεδόν 30 χρόνια μετά το περιστατικό. Εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Δολοφονία Tupac Shakur

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1996, ο Tupac Shakur ο θρυλικό και τότε 25χρονος Αμερικανός ράπερ, δολοφονήθηκε σε μια επίθεση με πυροβολισμούς από αυτοκίνητο στο Paradise της Νεβάδα.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν όταν το αυτοκίνητο που μετέφερε τον Shakur σταμάτησε σε κόκκινο φανάρι στην East Flamingo Road και την Koval Lane. Ο Shakur δέχτηκε τέσσερις σφαίρες από πιστόλι Glock 22, δύο στο στήθος, μία στο χέρι και μία στον μηρό.

Ο οδηγός, Suge Knight , τραυματίστηκε από σφαίρα κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών. Ο Shakur πέθανε από τα τραύματά του έξι ημέρες αργότερα, στις 13 Σεπτεμβρίου 1996.

Ο Ορλάντο Άντερσον , μέλος της συμμορίας Crips , ήταν ύποπτος για τη δολοφονία, αλλά αρνήθηκε την εμπλοκή του και δεν του απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες. Σκοτώθηκε σε μια άσχετη ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ συμμοριών το 1998.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2023, 27 χρόνια μετά τη δολοφονία του Shakur, ο Duane ” Keffe D ” Davis , θείος του Άντερσον, συνελήφθη αφού κατηγορήθηκε από ένα μεγάλο δικαστήριο για τη δολοφονία πρώτου βαθμού του Shakur. Η δίκη του Ντέιβις για τη δολοφονία του Tupac ξεκίνησε σήμερα 18 Αυγούστου 2026.