Ο δημοσιογράφος Όστιν Τάις, που έχει χαθεί το 2012 από τη Συρία, είναι ζωντανός λέει ΜΚΟ

Πληθαίνουν οι φωνές που θέλουν τον δημοσιογράφο Όστιν Τάις να παραμένει ζωντανός, αν και φυλακισμένος σε κρυφή τοποθεσία στη Συρία, από το 2012 όποτε και χάθηκαν τα ίχνη του.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Hostage Aid Worldwide ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη (24.12.2024) σε συνέντευξη τύπου στη Δαμασκό, την πρωτεύουσα της Συρίας, ότι έχει στοιχεία που δείχνουν ότι ο Αμερικανός δημοσιογράφος, που εξαφανίστηκε πριν από 12 χρόνια, είναι ζωντανός.

«Διαθέτουμε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο Οστιν ήταν εν ζωή μέχρι τον Ιανουάριο 2024 και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε τον Αύγουστο ότι βρισκόταν εν ζωή και είμαστε βέβαιοι ότι σήμερα είναι εν ζωή», δήλωσε ο Νιζάρ Ζάκα πρόεδρος της ΜΚΟ που συνεργάζεται με τις οικογένειες για την απελευθέρωση των απαχθέντων.

Σημειώνεται πως μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ πολλοί ήταν οι δημοσιογράφοι που έσπευσαν στη Συρία προσπαθώντας να βρουν ίχνη του Όστιν Τάις.

Μάλιστα, σε μια περίπτωση λίγες μέρες μετά την πτώση του Άσαντ πολλοί ήταν αυτοί που πίστεψαν πως ο Όστιν Τάις βρέθηκε όταν εμφανίστηκε βίντεο με έναν Αμερικάνο που απελευθερώθηκε από φυλακές της Συρίας. Ο άνδρας ήταν ψιλόλιγνος όπως ο Τάις και πολλοί είπαν ότι πρόκειται για τον χαμένο δημοσιογράφο.

