Ο αντισημιτισμός εξαπλώνεται επικίνδυνα στην Ευρώπη με αφορμή και με πρόφαση για κάποιους τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από αναρτήσεις στα social media αλλά και από πληροφορίες από τις αρχές επιβολής της τάξης είναι πολύ ανησυχητικές.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ ανέβασε στα social media φωτογραφίες από σπίτια και επιχειρήσεις εβραίων στα οποία κάποιοι πήγαν και ζωγράφισαν απέξω το Άστρο του Δαβίδ γυρίζοντας το Παρίσι σε σκοτεινές εποχές. Τα περιστατικά παρατηρήθηκαν τόσο στο κέντρο του Παρισιού στο 14ο Διαμέρισμα αλλά και σε προάστια.

Έγραψε: «Στο Παρίσι, τα εβραϊκά καταστήματα έχουν επισημανθεί με τα αστέρια του Δαβίδ. Σαν να μην έχουν περάσει 80 χρόνια. Η απόσταση μεταξύ της σφαγής στο κιμπούτς Μπέρι και των δρόμων του Παρισιού είναι μικρότερη απ’ ό,τι νομίζετε. Ναι, η Δύση είναι η επόμενη. Το Ισραήλ καταπολεμά τη ριζοσπαστική ισλαμική τρομοκρατία στα σύνορά του. Αν δεν σταματήσουμε αυτόν τον τρόμο εδώ και τώρα, θα έχουμε αυτές τις σφαγές στο Παρίσι, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Έχουμε μόνο μία επιλογή: την απόλυτη νίκη».

Antisemitism on the rise



Το Άστρο του Δαβίδ

Την 1η Σεπτεμβρίου 1941 το Ναζιστικό Καθεστώς έθεσε σε εφαρμογή τον κανονισμό της αστυνομίας για τη σήμανση των Εβραίων. Από τον Σεπτέμβριο του 1941, όλοι οι Εβραίοι στη ναζιστική Γερμανία αναγκάστηκαν να φορούν δημοσίως ένα ειδικό, κίτρινο σήμα. Το σήμα έπρεπε να είναι ένα κίτρινο αστέρι με έξι κορυφές, σε μέγεθος παλάμης, με μαύρο περίγραμμα γύρω από το άστρο του Δαβίδ. Το αστέρι έπρεπε να φέρει γραμμένη στο κέντρο τη λέξη «Jude» (που στα γερμανικά σημαίνει «Εβραίος»). Έπρεπε να είναι ορατό κάθε φορά που κάποιος Εβραίος εμφανιζόταν δημόσια. Συγκεκριμένα, οι Εβραίοι έπρεπε να ράψουν αυτό το κίτρινο αστέρι στην αριστερή πλευρά των ρούχων τους στο ύψος του στέρνου. Αυτή η εντολή ίσχυε για όλους τους Εβραίους της Γερμανίας (όπως αυτοί ορίστηκαν από τους νόμους της Νυρεμβέργης) που ήταν έξι ετών και άνω.