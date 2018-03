Ο εξωγήινος που ανακάλυψε η NASA στον Άρη

Η NASA ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως ο κρατήρας μοιάζει με κεφάλι με μάτια εντόμου. Εντοπίστηκε από το Mars Global Surveyor σε περιοχή κοντά στο σημείο όπου κατέβηκε ο Viking 1 το 1975.

Πιθανότατα σχηματίστηκε από αστεροειδή αλλά τα μάτια ίσως σχηματίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας μυστηριώδους πλυμμήρας πολύ παλιά στην ιστορία του Άρη. Ή μπορεί και να έχουν χαραχθεί από διάβρωση.

Η εικόνα δημοσιεύτηκε το 2005 αλλά επανέρχεται στο προσκήνιο μετά από ένα άρθρο του κυνηγού UFO Scott C Waring. «Οι κορυφογραμμές κατά το μήκος του μετώπου φανερώνουν ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του εξωγήινου που δεν παρατηρείται συχνά».

Το όνομα δόθηκε πιθανότατα για πλάκα από κάποιον ερευνητή της NASA.

Nasa spotted huge ‘Chryse Alien Head’ on Mars with ‘bug eyes’ formed during ancient flood pic.twitter.com/MdHIJLUrU2

