Ο επονομαζόμενος «Έκτορας» ο αρχιληστής, ο άκρως επικίνδυνος 38χρονος Αλβανός που έδρασε με την ληστρική συμμορία του το 2012-2013 στην Αθήνα και μάλιστα κατά την σύλληψη τους στους Αμπελόκηπους επιχείρησαν να σκοτώσουν αστυνομικούς, αφού εξέτισε την ποινή του, πήγε στην πατρίδα του για να συνεχίσει τη δράση του.

Και εκεί όμως η δράση του είχε το ίδιο άδοξο τέλος. Συνελήφθη μ’ άλλους τρεις συνεργούς του που είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος σε βίλες πλούσιων Αλβανών έξω απ’ τα Τίρανα στο δρόμο προς το Ελμπασάν. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, πάνοπλοι Αλβανοί αστυνομικοί αιφνιδίασαν τους ληστές όταν δημιουργήθηκε «έντεχνα» ουρά σε αυτοκινητοπομπή.

Έριξαν ριπές με Καλάσνικοφ σε αστυνομικούς

Ο «Έκτορας», στην Αττική διέπραξε πολλές ληστείες σε αυτές τις περιοχές και υπήρξαν δυο ένοπλες συγκρούσεις με την αστυνομία, η μια στο Άργος. Έκαναν επιδρομές σε κοσμηματοπωλεία σε τράπεζες αλλά και σε σούπερ μάρκετ. Δεν δίσταζαν να χρησιμοποιούν τα όπλα τους είτε για εκφοβισμό των θυμάτων είτε με ανθρωποκτόνο πρόθεση εναντίον οποιουδήποτε.

Και κυρίως για να μη πέσουν σε αστυνομικά χέρια, όπως είχε γίνει το μεσημέρι της 6ης Ιουλίου 2013 όταν εντοπίστηκε κλεμμένο όχημα από αστυνομικούς της άμεσης δράσης στην συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με την οδό Σλήμαν στους Αμπελόκηπους. Πενηντάχρονο μέλος της σπείρας οδηγούσε το κλεμμένο αυτοκίνητο και σε σήμα των αστυνομικών για τη διενέργεια ελέγχου ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα με σκοπό να διαφύγει με τους συνεργούς του, πλην όμως στη συμβολή της οδού Σεβαστουπόλεως με την οδό Σλήμαν το όχημα ακινητοποιήθηκε. Τότε όμως από το αυτοκίνητο αποβιβάστηκαν δύο Αλβανοί με πολεμικά τουφέκια καλάσνικοφ που έφεραν και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον των αστυνομικών οι οποίοι ανταπέδωσαν τα πυρά. Στη συνέχεια οι δράστες επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο και διέφυγαν σε άγνωστη κατεύθυνση ενώ λίγη ώρα αργότερα το όχημα βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στους Αμπελόκηπους.

Συμπλοκή και στο Άργος

Στις 30-3-2012 χτύπησαν χρυσοχοείο στο Άργος και αφού έσπασαν τα ρολά ασφαλείας και την γυάλινη πρόσοψη αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας 30.000 ευρώ. Με το που ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός όμως έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί της Τροχαίας Άργους, οι δράστες μόλις τους είδαν έβαλαν εναντίον τους με ανθρωποκτόνο πρόθεση και διέφυγαν.

Η λεία των 500.000 ευρώ

Την μεγαλύτερη ληστεία όμως την έκαναν [7-6-2012] στην Αθήνα όταν εισήλθαν προσποιούμενοι τους πελάτες σε κοσμηματοπωλείο και με την απειλή περιστρόφου ακινητοποίησαν την ιδιοκτήτρια αποσπώντας εμπορεύματα αξίας 500.000 ευρώ. Μεταξύ άλλων επιδρομών ήταν στις 26-1-2013 όταν φορώντας κουκούλες εισήλθαν σε σούπερ μάρκετ στη Ραφήνα με πιστόλια και καλάσνικοφ και άρπαζαν απ’ τα ταμεία 9.325 ευρώ. Το ίδιο έκαναν στις 26-2-2013 σε σούπερ μάρκετ στα Βριλήσσια από όπου απέσπασαν 3.274 ευρώ. Επίσης στις 7-6-2013 στην Αρτέμιδα εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο και αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας 80.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που κάποιου μέλος της συμμορίας είχε συλληφθεί, η ληστρική ομάδα είτε διέκοπτε προσωρινά την δράση της, είτε διαφοροποιούσε τη σύνθεση της, ενώ μετά από κάθε περίπτωση ένοπλης συμπλοκής με αστυνομικούς διέφευγαν στην Αλβανία και επέστρεφαν μετά από αρκετό χρονικό διάστημα.

Βασίλης Χήτος