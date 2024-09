Ο Έλον Μασκ έκπληκτος με το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας

Με την Ελλάδα ασχολήθηκε αυτή τη φορά ο Έλον Μασκ, που δεν σταματά να κάνει σχόλια και αναρτήσεις για την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ και τον φίλο του, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Έλον Μασκ, εμφανίστηκε έκπληκτος με το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας και έκανε μια ανάρτηση για τις γεννήσεις και τους θανάτους στην Ελλάδα παραθέτοντας ανάρτηση άλλου χρήστη του X.

Ο επικεφαλής της SpaceX, πατέρας 11 παιδιών, κροίσος που ζει στις ΗΠΑ, φαίνεται πως δύσκολα μπορούσε να πιστέψει ότι οι θάνατοι στην Ελλάδα είναι διπλάσιοι από τις γεννήσεις…

Στο tweet που έκανε έγραψε χαρακτηριστικά: «Ουάου, σχεδόν διπλάσιοι άνθρωποι πέθαναν απ’όσα παιδιά γεννήθηκαν στην Ελλάδα».

Παραθέτει, δε, την ανάρτηση του δημοσιογράφου (γνωστός κυρίως μέσα από τα social media), στην οποία επικαλείται δημοσίευμα από την Express – χωρίς να δίνει περαιτέρω στοιχεία σε ποια express αναφέρεται.

Wow, almost twice as many people died as there were babies born in Greece https://t.co/DiyfyBmPcT