Ο Έλον Μασκ έστησε νέο beef στο Twitter: Είπε τον Νικολά Μαδούρο δικτάτορα και αυτός τον προκάλεσε να παλέψουν

Μετά τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ σειρά έχει ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο για τον μεγιστάνα Έλον Μασκ, καθώς ένα νέο διαδκτυακό beef στήθηκε και πάλι στο X (πρώην Twitter).

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Έλον Μασκ έκανε retweet στην ανάρτηση του ακροδεξιού, Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος έγραψε: «Μαδούρο φύγε! Στη Βενεζουέλα επέλεξαν να δώσουν τέλος στη κομμουνιστική δικτατορία του Νικολά Μαδούρο. Τα δεδομένα δείχνουν συντριπτική νίκη της αντιπολίτευσης και ο κόσμος περιμένει να αναγνωρίσεις την ήττα έπειτα από χρόνια σοσιαλισμού, μιζέριας, παρακμής και θανάτου».

Μάλιστα έκανε και μια αναφορά στις καταγγελίες που έγιναν για τις εκλογές στη Βενεζουέλα, με τον Μασκ να κατηγορεί τον Μαδούρο για «μεγάλη εκλογική απάτη».

Ο Μαδούρο δεν το άφησε έτσι και έσπευσε με τη σειρά του να αποκαλέσει τον Μασκ «απειλή για τη Βενεζουέλα» και τον προκάλεσε να… παλέψουν.

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν μια εικονική πραγματικότητα και ποιος ελέγχει την εικονική πραγματικότητα; Ο νέος μας μεγάλος εχθρός, ο διάσημος Έλον Μασκ», είπε ο Μαδούρο και πρόσθεσε: «Θέλεις να παλέψουμε; Ας το κάνουμε. Έλον Μασκ, είμαι έτοιμος, δεν σε φοβάμαι. Ας παλέψουμε, όπου θέλεις».

Elon Musk accepts Maduro’s challenge to a fight. Musk: “I accept… He will chicken out.” pic.twitter.com/gHaSL28MOn

Ο Μασκ με τη σειρά του απάντησε: «Αποδέχομαι».

Όπως έγραψε αν κερδίσει ο ίδιος τότε ο Μαδούρο θα πρέπει να παραιτηθεί, αν όμως κερδίσει ο Μαδούρο, ο Μασκ θα τον στείλει μια δωρεάν βόλτα στον Άρη.

Συνέχισε με μια σειρά αναρτήσεων λέγοντας πως ο Μαδούρο «θα δειλιάσει» και δεν θα κατέβει στον αγώνα.

I’m coming for you Maduro!



I will carry you to Gitmo on a donkey https://t.co/RB5qltxsYI